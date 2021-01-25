Сколько амурчан получили вакцину против коронавируса?

Использовано меньше половины от доставленной в Приамурье партии вакцины. Фото: amurobl.ru

В Амурской области продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Сколько человек успели привиться, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

По данным на 24 января, прививку препаратом «Гам-Ковид-Вак» сделали 6 269 амурчан. Большинство из них медики – 1 758 человек, а также работники образования – 1 302 человека. Кроме того, вакцинацию прошли 275 работников социальной сферы, 263 сотрудника сферы обслуживания, 906 больных хроническими заболеваниями и 990 амурчан старше 60 лет. Оставшиеся 775 прививок получили жители области, относящиеся к «прочим контингентам».

Несколько специалистов медицинской и образовательной сфер уже прошли ревакцинацию вторым компонентом «Гам-Ковид-Вак». Такую прививку получили в сумме 900 человек, включая 856 медиков и 39 работников образования.

Всего в Амурскую область поступило 12 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», 42,2% уже использовали. Прививку препаратом «ЭпиВакКорона» сделали 500 человек, из них 181 получил вторую аппликацию. Это 86,2% от поставленной вакцины.

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