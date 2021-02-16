Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 февраля 2021: Где заразились за неделю

В Амурской области постепенно снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки, 15 февраля 2021 года, специалисты выявили всего 37 случаев, хотя месяц назад каждый день подтверждали не менее сотни фактов заражения.Всего на данный момент зафиксировано 20 438 случаев заражения COVID-19 в Приамурье. Из них 18 834 завершились выздоровлением, а 151 – привел к летальным исходам. При этом 15 февраля выздоровели 29 амурчан и от коронавируса никто не умер. Такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф.Вместе с тем, управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о снижении на неделе с 8 по 14 февраля числа случаев заражения ковидом – на 23% по сравнению с уровнем предыдущей недели. Рассказываем, где именно заражались амурчане:- г. Благовещенск – 102 случая;- г. Свободный – 43 случая;- Сковородинский район – 43 случая;- Серышевский район – 41 случай;- Михайловский район – 35 случаев;- Ивановский район – 35 случаев;- Бурейский район – 16 случаев;- Свободненский район – 16 случаев;- Архаринский район – 14 случаев;- г. Райчихинск – 13 случаев;- Октябрьский район – 13 случаев;- Мазановский район – 12 случаев;- г. Белогорск – 10 случаев;- Тамбовский район – 10 случаев;- Благовещенский район – 9 случаев;- Белогорский район – 9 случаев;- г. Зея – 8 случаев;- Константиновский район – 7 случаев;- Селемджинский район – 7 случаев;- Магдагачинский район – 6 случаев;- Зейский район – 5 случаев;- г. Тында – 3 случая;- Завитинский район – 3 случая;- Ромненский район – 3 случая;- г. Шимановск – 2 случай;- Шимановский район – 1 случай.