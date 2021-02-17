Причиной обморока амурских школьников оказался слезоточивый газ

Остальных детей отправили по домам. Фото: www.spravka333333.ru

Стала известна причина обморока троих учащихся второго корпуса гимназии №1 города Благовещенска. Как оказалось, один из школьников распылил в школе слезоточивый газ. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

- По предварительным данным, один из учащихся распылил средство, предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее о состоянии детей рассказали в министерстве здравоохранения Амурской области. По информации ведомства, для детей вызвали скорую помощь, которая доставила их в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

- Все дети были немедленно осмотрены в приемном отделении врачами – узкими специалистами. Проведен полный комплекс соответствующих диагностических мероприятий. Состояние у всех троих удовлетворительное. Угрозы для жизни нет, - поделились в ведомстве подробностями.

Сейчас следователи проводят проверку. Они оценят, как соблюдались требования безопасности во время учебного процесса в гимназии.