Еще два пассажирских поезда могут задержать из-за схода грузовых вагонов в Амурской области

Пассажирам раздали еду, паники нет. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Амурской области из-за схода вагонов, повредившего железнодорожные пути, продолжается задержка четырех пассажирских поездов. Ожидается, что будут задержаны еще два состава: поезд №4 с сообщением Москва - Владивосток и поезд №82 с сообщением Тында - Благовещенск.

Напомним, сход 25 вагонов грузового поезда произошел в ночь с 17 на 18 февраля. Из-за этого уже на несколько часов задерживаются четыре пассажирских состава: №7 «Владивосток - Омск», №12 «Самара - Владивосток», №32 «Тында - Хабаровск» и №1 «Владивосток - Москва». В вагонахобеспечивается необходимый температурный режим. Для пассажиров организовано дополнительное питание, заверяют в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

- Предпринимаются все необходимые меры для восстановления движения в кратчайшие сроки. В устранении последствий схода занято 340 железнодорожников, задействованы два восстановительных поезда и специализированная техника, - рассказывают в ЗабЖД.

Пожарные противопожарной службы области каждому пассажиру вручили продуктовый набор от железнодорожной транспортной компании: банка гречки, паштет, галеты и сладкий напиток. - Также огнеборцами было организовали дежурство на ж\д вокзалах: они беседуют с людьми и следят за температурным режимом в поездах. В готовности на каждой станции находится и пожарный автомобиль, который в случае необходимости дозаправит водой системы остановленных поездов, - добавили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Постоянно на вокзале дежурит карета скорой помощи, а в случае необходимости в медицинский пункт вокзала будет направлен врач районной больницы. Также в готовности находятся автобусы от администраций районов для перевозки пассажиров на другие поезда. Паники среди пассажиров нет.

- По состоянию на 14.00 9 вагонов убрано за габариты пути, проведена сцепка с неповрежденным составом. Грузовой поезд, с неповрежденными 43 вагонами убыл в восточном направлении с места происшествия, - рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ еще некоторые подробности.

Из-за происшествия уже инициировали доследственную проверку. На место выехали Сковородинский транспортный прокурор, оперативная группа Сковородинского ЛО МВД России на транспорте, инспектор Дальневосточного управления Госжелдорнадзора, а также специалисты Главного управления МЧС РФ по Амурской области.

Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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