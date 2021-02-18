Видео крушения грузового поезда в Амурской области появилось в Сети

С момента аварии произошло около 20 часов, последствия еще ликвидируют. Фото: Восточно-сибирская транспортная прокуратура

Видео с места крушения грузового поезда в Свободненском районе Амурской области опубликовали в социальных сетях. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, оказавшиеся практически сваленными в кучу. Последствия происшествия ликвидируют уже практически сутки.

Напомним, авария произошла 17 февраля 2021 года в 20.56 по московскому времени. С путей сошли 25 вагонов грузового поезда, 22 из них опрокинулись. При крушении был нарушен габарит соседнего пути, повредилась опора контактной сети. Жертв и пострадавших нет. Экологическая угроза отсутствует.

ЧП парализовало движение поездов в обоих направлениях. Задержанными оказались шесть поездов: №7 «Владивосток - Омск», №12 «Самара - Владивосток», №326 «Тында - Хабаровск», №1 «Владивосток - Москва», №4 «Москва - Владивосток» и №82 «Тында - Благовещенска». Ожидается прибытие и задержка ещё как минимум двух пассажирских составов.

- Предпринимаются все необходимые меры для восстановления движения в кратчайшие сроки. В устранении последствий схода занято 340 железнодорожников, задействованы два восстановительных поезда и специализированная техника, - уверили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Рельсы заметно повреждены. Фото: Восточно-сибирская транспортная прокуратура

На месте работают не только сотрудники ЗабЖД, но и пожарные противопожарной службы Амурской области. Они вручили каждому из пассажиров задержанных поездов продуктовые наборы от железнодорожной компании. В наборе содержались банка гречки, паштет, галеты и сладкий напиток.

- Также огнеборцами было организовали дежурство на ж\д-вокзалах: они беседуют с людьми и следят за температурным режимом в поездах. В готовности на каждой станции находится и пожарный автомобиль, который в случае необходимости дозаправит водой системы остановленных поездов, - рассказали в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

По данным ведомства, пассажиры задержанных поездов находятся в вагонах и ни в чём не нуждаются. На вокзале станции Магдагачи, где находятся два поезда, следовавшие по маршрутам Москва - Владивосток и Хабаровск - Нерюнгри, дежурит карета скорой помощи. В случае необходимости в медпункт вокзала готовы направить врача районной больницы.

- Также в готовности находятся автобусы от администраций районов для перетранспортировки пассажиров на другие поезда. Паники среди пассажиров нет, - добавили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Пассажирам задержанных поездов выдали паек. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

По последней поступившей информации, с путей уже убрали девять вагонов. Кроме того, 43 неповрежденных вагона сцепили с локомотивом - они уехали в восточном направлении с места происшествия.

По поводу происшествия проводится проверка. На месте работали Сковородинский транспортный прокурор, оперативная группа Сковородинского ЛО МВД России на транспорте, инспектор Дальневосточного управления Госжелдорнадзора.

Напомним, это не первый случай схода вагонов - подобное уже происходило и на Дальневосточной, и на Забайкальской железной дороге. В частности, 16 февраля, в Тындинском районе Амурской с рельсов сошли пять секций грузового поезда, который также перевозил уголь. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте, в тот раз причиной стал проезд поезда на запрещающий сигнал - в результате локомотив столкнулся с тупиковой призмой, машинист и его помощник получили травмы.

Ранее, в начале месяца в соседнем Забайкальском крае произошло крушение уже 17 вагонов грузового поезда. А 28 декабря в том же регионе с рельсов сошли 29 вагонов товарного поезда. Пострадавших в тот раз не было, но сошедшие вагоны повредили почти километр путей - движение на этом участке дороги остановилось на несколько часов.