Благовещенец, стрелявший в охранника магазина, проведет 7 лет в колонии

Как выяснило следствие, перед стрельбой преступник подрался с охранником. Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд вынес приговор местному жителю, который несколько раз выстрелил в охранника магазина. Конфликт произошел еще в апреле 2020 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пошел в магазин. У него при себе не было медицинской маски. Из-за этого и начался весь конфликт.

По заявлению преступника, после ссоры он пытался уйти из магазина, но его поймали и избили три охранника. Ему наносили удары по голове и ногам. После этого мужчина уехал домой, «пришел в себя» и вернулся в магазин уже с пистолетом. Он заявлял, что стрелял в обидчика с расстояния более четырех метров и не прицеливался.

Пострадавший охранник обвинения в массовом избиении отрицал. Однако признался, что с конфликтным посетителем завязалась драка.

– Он хотел зайти в помещение магазина без защитной маски. Ему было предложено приобрести защитную маску на кассе, либо покинуть помещение магазина. Он стал выражаться в адрес охранника нецензурной бранью. Между ним и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему удар коленом правой ноги в пах и один удар кулаком правой руки по челюсти справа. Обвиняемый упал на пол в тамбуре, ему нанесли несколько ударов в челюсть и вынесли его на улицу, – рассказали в пресс-службе городского суда.

После часа дня мужчина вернулся в магазин с травматическим пистолетом. На этот раз он надел медицинскую маску и даже капюшон. Охранник утверждал, что злоумышленник специально целился ему в голову. К счастью, мужчина успел прикрыться рукой. Он заработал открытый перелом пальца руки и травму плеча. Пострадавший успел спрятаться в подсобном помещении. А обвиняемый мужчина ушел.

Суд признал драку с охранником, признание виды и добровольное возмещение ущерба смягчающими обстоятельствами. С другой стороны, благовещенец начал стрельбу в публичном месте в выходной день.

В итоге мужчине грозит семь лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. В этот срок будет установлен ряд дополнительных ограничений.

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