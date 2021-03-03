Искалеченная на турбазе благовещенка вышла из комы

Прогнозировать состояние пострадавшей сложно Фото: Социальные сети

Девушка, упавшая с тюба на благовещенской турбазе «Лес», сегодня вышла из комы. Об этом ее родные и близкие сообщили в социальных сетях. Сейчас амурчанку ждет тяжелый процесс реабилитации.

Трагический несчастный случай произошел 19 декабря 2020 года. На турбазе около Благовещенска травмировалось несколько человек. Они все катались с горки, которая вроде бы была официально закрыта.

– Эта горка официально закрыта, но сегодня даже маленькие дети на ней катаются на тюбингах. Стена эта, вот, охранник. Каких-то символов, что горка закрыта, – нет. Абсолютно. Хотя она явно небезопасна для людей, – рассказал очевидец происшествия.

Он записал первое видео с той самой базы. Именно благодаря ему жители Амурской области узнали о трагедии. Как оказалось, после катания пострадали пять человек. Одна девушка получила серьезные травмы головы. Ей понадобилась помощь медиков – врачи провели две операции. После этого благовещенка впала в кому.

– Ее состояние стабильно тяжелое. Она до сих пор в коме. Врачи не дают никаких прогнозов, – рассказывала сестра девушки.

Администрация базы отдыха отказалась давать какие-то комментарии о произошедшем. Семья пострадавшей начала поиск свидетелей. В Следственном комитете Амурской области возбудили уголовное дело.

– В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при оказании услуг в месте массового отдыха граждан, – сообщили в пресс-службе регионального СК.

Однако к началу 2021 года следователи так и не предъявили обвинение ответственному лицу. Говорят, все еще идет расследование.

Сегодня, 4 марта, стало известно об улучшении состояния пострадавшей благовещенки. Спустя 2,5 месяцев девушка вышла из комы.

– При таких серьезных травмах прогнозировать сложно, но врачи делали все возможное, состояние нашей девочки менялось маленькими шажочками в лучшую сторону, все это время Вика находилась в реанимации. Несколько раз мы консультировались с ведущими клиниками Москвы. Хотели ее транспортировать, но состояние не позволяло. Сейчас у нее есть двигательная активность, она стала реагировать на близких и врачей, – рассказали родственники пострадавшей.

Теперь семья рассматривает возможность перевезти девушку в лечебный центр Москвы. Ей необходим серьезный уход и помощь профессионалов.

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