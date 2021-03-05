Почему «спокойная и беспроблемная» девочка открыла стрельбу перед техникумом?

Изначально в соцсетях появилась информация о том, что 16-летняя девушка стреляла в подругу. Фото: rayrit.ru

В прошлый четверг, 24 февраля, студентка индустриального техникума в Райчихинске принесла на занятия пневматический пистолет. И воспользовалась им - сделала несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал, но разговоры о конфликте не утихают до сих пор.

Мы поговорили с Юрием Кузьмичевым, директором учебного учреждения, и спросили его, что стало причиной происшествия. И очень удивились, когда оказалось, что преподавателям девушка всегда казалась спокойной и беспроблемной.

– Никаких отклонений в поведении за ней не замечалось, агрессии тоже. Группа у них одной из лучших числилась. Но она поругалась со своей старой подругой и решила её «напугать», – поделился Юрий Александрович.

Отдельно он уточнил, что в колледж принесли воздушный пистолет. Конечно, официально он считается травматическим оружием. Но его можно купить в любом магазине.

– Появились какие-то преувеличения. Сразу разъясню – никаких травм и жертв не было, девочка не стреляла в людей. Мы тут же вызвали отдел по делам несовершеннолетних, родителей. Никто не пытался скрыть или замять это дело. Все отработали как положено, – пояснил директор колледжа. – Происшествие охарактеризовали как хулиганство. Родители второй девочки эту студентку простили, поэтому никакое дело не возбуждалось.

После произошедшего колледжем заинтересовалась областная прокуратура. Вердикт специалистов был неутешительным – девочке вовремя не оказали психологическую помощь.

– У нас есть психолог, социальный педагог, классные руководители работают с детьми. Но раньше на 25 человек был один социальный педагог. А сейчас у нас на тысячу студентов один психолог. Он физически не может с каждым поговорить. Ещё раз повторю, девочка была хорошей, никаких позывов не было, – отметил в ответ на это Юрий Александрович.

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