Студентка колледжа в Райчихинске открыла стрельбу по однокурсникам

По информации очевидцев, одна из студенток пронесла в колледж пневматический пистолет. Фото: rayrit.ru

В одном из колледжей Райчихинска Амурской области студентка стреляла по своим однокурсникам. Об этом сообщили возмущённые родители в одном из Instagram-пабликов Приамурья. Они считают, что случай «пытаются скрыть».

– Хотела бы предать огласке то, что происходит в одном из колледжей города Райчихинска. Наверное, все помнят случай в строительном колледже Благовещенска. Только там были пострадавшие и летальный исход. Так вот, в индустриальном колледже Райчихинска произошла подобная ситуация, но без смертей. Девочка-студентка стреляла по однокурсникам, и сейчас все стараются скрыть этот инцидент. Родители, вы почему молчите? Неужели вам не дороги ваши дети? - поинтересовался анонимный автор.

По информации очевидцев, одна из студенток пронесла в колледж пневматический пистолет.

Однако в Сети к этой истории отнеслись с подозрением. Многие местные жители отметили, что о подобном случае ничего не слышали.

В полиции заявили, что похожее происшествие действительно зафиксировали в Райчихинске. Конфликт возник на бытовой почве.

– 24 февраля в полицию Райчихинска поступило сообщение о конфликте, возникшем на бытовой почве, между девушками 16 – 19 лет. В результате конфликта пострадавших нет. По данному факту МО МВД России «Райчихинское» проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД России по Амурской области.

Факт происшествия также подтвердили в прокуратуре Амурской области.

- Установлено, что 24 февраля 2021 года 16-летняя студентка выстрелила по другим учащимся. Причиной стала конфликтная ситуация между девушкой и одногруппниками, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Стрельба осуществлялась на улице из пневматического пистолета.

Прокуратура Райчихинска уже проводит проверку по факту случившегося. Специалисты выяснят обстоятельства случившегося и оценят работу должностных лиц колледжа, а также проверят, как в образовательном учреждении соблюдали антитеррористическое законодательство и законы о безопасности при организации учебного процесса.

Напомним, это не первый подобный случай в Амурской области. В ноябре 2019 года студент Амурского колледжа строительства и сельского хозяйства тоже открыл стрельбу по сокурсникам - но не из пневматического оружия, а из ружья. В итоге трое студентов были ранены, двое погибли, включая самого стрелка.

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