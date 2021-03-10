Подозреваемого в убийстве 1,5-месячного младенца задержали в Приамурье

Мама мальчика в это время находилась в гостях. Фото: pixabay.com

В Амурской области возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины – его подозревают в убийстве 1,5-месячного мальчика.

Подозреваемый жил в поселке Магдагачи Магдагачинского района вместе с сожительницей и двумя её малолетними детьми. В субботу, 6 марта, женщина со старшим ребёнком отправилась в гости к матери. В это время и произошло преступление.

- По версии следствия, 6 марта 2021 года подозреваемый нанёс 1,5 месячному ребёнку телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После этого отнёс мальчика в кровать, где на следующее утро обнаружил его мёртвым, - рассказали подробности в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

Подозреваемого уже задержали и допросили, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Также следователь направил в информацию о случившемся в органы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних – специалисты проверят семью погибшего мальчика.

Проверку по факту убийства ребёнка инициировала и прокуратура Магдагачинского района. Сейчас прокуратура и следователи устанавливают обстоятельства преступления и причины. Также будет лана оценка условиям, которые способствовали совершению этого убийства.