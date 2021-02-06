В Благовещенске против мужчины, избивающего приемную дочь, возбудили уголовное дело

После удара по голове ребенок упал в обморок Фото: скриншот видео

Накануне благовещенские социальные сети взбудоражило видео с откровенным разговором с девочкой шести лет. На нем она рассказывает о наказании, которое ей устроил отчим из-за якобы плохо вымытой посуды. Девочка также поведала, что родитель ударил её и на два дня оставил голодной.

- Папа говорит: «Плохо». Мама говорит: «Чисто, она вся блестит!». А папа говорит: «Плохо», - рассказывает ребёнок.

Дальше ребенок говорит, что после удара упал в обморок. Последующие два дня ей разрешалось только пить воду - запрет находился даже на чае. Помимо этого она отмечает, что её бьют «каждый день по сто раз».

Произошедшим заинтересовалась городская прокуратура. Правоохранители провели проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Установлено, что в семье четыре несовершеннолетних ребенка. Они живут в частном жилом доме. Работники прокуратуры с привлечением сотрудников полиции и органов опеки выехали по месту проживания благовещенцев с целью выяснения всех обстоятельств.

В ходе проверки подтвердился факт неисполнения отцом обязанностей по воспитанию своих детей.

По результатам проверки прокурор Благовещенска направил в отдел дознания материалы проверки для возбуждения в отношении мужчины уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- Кроме того, прокуратура установила, что в нарушение закона подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский» не были приняты достаточные меры по профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По данному факту прокуратура внесла представление начальнику территориального отдела полиции, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время детей забрали из семьи и поместили в медицинское учреждение.

Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры Благовещенска.

Сегодня, 6 февраля, полицейские сообщили о возбуждении уголовного дела против 40-летнего мужчины.

- Дознавателем МО МВД России «Благовещенский» в отношении отца детей - мужчины, 1980 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). В случае установления факта причинения детям телесных повреждений, вреда здоровью, будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в амурском МВД.

Семья на профилактическом учете в ПДН не состояла, находилась на учете в межведомственной комиссии при администрации Благовещенска как малоимущая. Ранее неоднократно проверялась сотрудниками ПДН и представителями органов опеки, фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями выявлено не было.