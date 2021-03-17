Новый приют для собак изнутри: В каких условиях будут содержать животных

По виду не скажешь, но этот пёсик с сотоварищами держал в страхе район ОКЦ. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

На прошлой неделе в селе Игнатьево Благовещенского района открылся межмуниципальный приют для бездомных животных. Горожане все же опасаются: а не повторится ли опыт «Дружка»? В гостях в Игнатьеве побывала «Комсомолка» и посмотрела на условия содержания четвероногих.

Проходим на заселение

На тот момент в приюте находилось пять животных: три собаки и две кошки. Двоих псов привезли со Студенческой, 28. Третьего, щенка, подкинули. Сотрудницы приюта его так и назвали - Подкидыш. Малыша выхаживали в течение недели. Он уже считается своеобразным талисманом учреждения. Пока в приюте гостили журналисты, туда привезли еще двух животных - из района ОКЦ. Новеньких тут же определили в карантин.

- Животные находятся на карантине 10 дней, это срок выявления бешенства. После этого, в случае отсутствия болезни, начинаем работу - вакцинация, стерилизация. Находиться в учреждении собаки и кошки будут до 40 дней. На пожизненное будем оставлять только 10% животных - это агрессивные, старые и инвалиды, которые не подлежат лечению, - рассказывает директор приюта Вячеслав Панягин.

Как только животное поступает в приют, на него оформляют карту. В нее заносится вся информация о животном. Кроме того, четвероногие чипируются.

- В чип будут заноситься данные о том, откуда поступило животное, месте его обработки, дате поступления, времени нахождения в приюте, а также заключение кинолога о наличии или отсутствии опасности. Если потом это животное где-то поймают или найдут мертвым, то, благодаря данным с чипа, можно облегчить себе работу, - говорит Панягин.

Этого щенка в приют подкинули Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Какие хоромы!

В приюте организовано несколько помещений. У каждого из них определенная задача. Условия для собак и кошек одинаковые.

• Моечное отделение. Сюда животное поступает после карантина. Здесь его моют, вычесывают блох и отправляют на дальнейшие процедуры.

• В операционной будут проводиться кастрация и всевозможные операции при необходимости. В день планируется принимать минимум четверых животных.

• В послеоперационный блок животное поступает после операции. В этих помещениях предусмотрено моющееся покрытие, чтобы стены и полы было легко протирать.

• Основные «квартиры». Одна клетка вмещает в себя до пяти собак. Животных будут заселять по нескольким признакам: пол, возраст, размер и способность пережить низкие температуры (гладкошерстные или «пушистики»). Собаки, привыкшие жить на улице, там и останутся - для них предусмотрены вольеры, в ближайшее время будут закуплены будки.

• В карцер помещаются собаки с признаками бешенства. Это помещение закрыто, доступ в него будет запрещен. В комнате нет окон, чтобы в нее не попадал естественный свет - у бешеных животных развивается светобоязнь.

• Под выгульную зону директор планирует отдать два вольера. Выходить на прогулку животные будут через отдельную дверь. Планируется огородить дорожку от стен приюта до выгульной зоны, чтобы по пути собаки не могли сбежать.

• Помещение для кошек.

• Для персонала оборудован отдельный вход и несколько комнат, где сотрудники могут переодеться, помыть руки и пообедать.

• В отдельной комнате хранится корм. Его запас рассчитан минимум на месяц. Пища для животных подобрана по разным параметрам - в зависимости от возраста, вида животного и индивидуальных особенностей пищеварения.

Есть здесь и своя операционная Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Напишите заявление

Ловить животных будут только по заявкам от управления ЖКХ. Поэтому при желании избавить свой район от бродячих собак и кошек нужно обратиться именно туда. Остальных животных ловцам трогать нельзя.

- К примеру, выезжает служба по отлову в рейд и видит по пути стаю собак. Она не может их отловить, потому что нет заявки, - поясняет мэр города Олег Имамеев. - Такой порядок. Эти вопросы мы будем дорабатывать.

Для муниципалитетов разработают отдельный график. По истечении срока пребывания животное будет возвращено именно в то место, где его поймали. Так что собаку из района в Благовещенске не выпустят.

Принести животное самостоятельно нельзя: финансирование рассчитано только на отловленных по заявкам. Зато забрать понравившегося питомца к себе разрешается. Для этого в приюте разрабатываются сайт и инстаграм-аккаунт.

- В дальнейшем мы рассматриваем возможность создания здесь гостиницы для животных. Любое учреждение должно иметь возможность внебюджетного источника дохода. Поэтому будем смотреть все варианты по работе с населением на внебюджетной основе, - отмечает градоначальник.

Часть вольеров расположена на улице Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Виноваты мы сами

То, что животное потом придется снова выпустить на волю, не радует благовещенцев. Горожане уверены, что смысла от приюта тогда мало, и освободить город от бродячих собак не получится. Олег Имамеев же отмечает: вопрос острый, но чиновники должны соблюдать закон.

- Сегодня он предписывает нам создавать приюты и содержать в них животных, - отвечает мэр. - Как они будут дальше? Собака здесь проживет определенное время, после она попадает на улицу. И естественно, через какое-то время, как и любой живой организм, она хочет есть. Собака привыкла воспринимать идущего с сумкой или пирожком человека как потенциального кормильца. Она подбегает, делает какие-то движения, лает. Это, конечно же, многих людей пугает.

Кроме того, по мнению градоначальника, люди сами виноваты в том, что животные начинают проявлять агрессию, - сами же приручают их.

- Выезжали на Комсомольскую. Там собака, по мнению заявительницы, проявляла агрессию. В итоге, когда сотрудники начали ее ловить, вышел житель этого дома, достаточно агрессивно себя повел, - наверное, агрессивнее, чем животное. Мужчина рассказал, что он прикармливает собаку, и вообще ее здесь любят. То есть животным часто создают условия, к которым они привыкают, а потом бросают их. Собака, естественно, проявляет агрессию.

Чтобы этого не было, считает мэр, нужно выполнять требования закона и приучать общественное сознание к тому, что власти могут работать только в его рамках.

- Мы все равно обязаны, подчеркиваю, обязаны выпускать животных в среду обитания, где они, конечно же, могут лаять, подбегать и проявлять другие признаки агрессии, - подчеркивает Олег Имамеев.

Вас ждут на работу

Сегодня в штате приюта работают три сотрудника по уходу за животными и два ловца. Но некоторых кадров еще не хватает.

- У нас рассматривается должность водителя-ловца. В его обязанности будет входить не только отлов, но и развоз ловцов. Рабочих по уходу в штате три человека, кто-то из них работает посменно - в выходной день работает, а на неделе отдыхает. Таких сотрудников нам требуется еще четверо. Зарплата - в пределах 30 тысяч рублей. График работы - два через день, в зависимости от загруженности, с 9.00 до 18.00. Также нам нужны ветврач и ветфельдшер, - говорит Вячеслав Викторович.

СКАЗАНО!

Олег Имамеев, мэр Благовещенска:

- В целом ставлю оценку «хорошо». Есть что доработать в части благоустройства территории, приведения ее в хорошее состояние. Мы должны до конца проверить вопрос по устройству настилов для животных, кроме того, не хватает незначительной части оборудования в виде столов и мебели, но это вполне решаемый вопрос. Эти моменты связаны и с климатом. При наступлении тепла все будет доделано.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

18 миллионов заложено на содержание и функционирование приюта. Власти уже сейчас понимают, что этого мало.

25 миллионов – стоимость приюта. Сюда входят затраты на покупку, ремонт, приведение его в норму согласно требованиям.

282 рубля необходимо в сутки на содержание собаки.

250 собак способен вместить приют.

1080 животных - проходимость в год.

1 гектар площадь всего приюта.

700 квадратных метров занимают помещения приюта.

2 здания входят в приют.

16 карантинных клеток оборудовано в приюте. Клетка рассчитана на 1 животное.

До 5 особей может содержаться в одной основной клетке.

3 клетки находятся в карцере.

5 сотрудников работают в приюте на данный момент. Из них два ловца и три сотрудника по уходу за животными.

6 вакансий открыто на сегодняшний день: ветеринарный врач, ветфельдшер, водитель-ловец и сотрудники по уходу за животными.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

По вопросам отлова животных обращайтесь по телефону городского отдела по благоустройству управления ЖКХ 66-18-68

По вопросам трудоустройства в приют или присмотра за животным звонить в рабочее время: 8 (4162) 23-71-40 - приемная, 8 (4162) 55-09-14 - Вячеслав Викторович Панягин, директор.

Приют работает в будни с 9.00 до 18.00. Обед - с 13.00 до 14.00.