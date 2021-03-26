Аномальный туман в Приамурье 26 марта 2021: что говорят синоптики

Туман возник по тем же причинам, по которым он образовывается летом Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

Аномальный туман в Приамурье 26 марта 2021 года стал причиной множества происшествий. Из-за плохой погоды происзошло нескогоко аварий, в аэропорту отменили часть рейсов.

Нехарактерное для марта погодное явление спровоцировало массу пересудов – в соцсетях даже начали поговаривать, что винить в случившемся нужно произошедший 25 марта запуск ракеты с космодрома «Восточный». Однако синоптики поспешили развеять это заблуждение.

- Причины возникновения сегодняшнего тумана такие же, как и у обычного летнего тумана, - рассказали «Комсомольской правде – Благовещенск» в Амурском гидрометцентре. – Накануне, днём 25 марта, прошёл дождь при тёплой погоде, а ночью небо прояснилось, температура упала. Влажный воздух начал конденсироваться, собираться в мельчайшие, но видимые глазом капельки. А наблюдатели метеостанций отметили в своих книжках наблюдения атмосферное явление, ухудшающее горизонтальную дальность видимости.

По словам синоптиков, видимость на юге Приамурья упала до 200 и менее метров. При этом опасным метеорологическим явлением туман считается, только когда ничего нельзя разглядеть на расстоянии более 50 м.

Амурский же туман ближе к категории умеренного. Однако в сочетании с выпавшими накануне осадками и низкой температурой он стал причиной образования на дорогах тонкой корки льда, из-за которой автомобили 26 марта особенно часто попадали в аварии.

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