В Благовещенске прикрыли нелегальное казино

ФСБ провели обыск в нелегальном казино в Благовещенске

В Благовещенске, на улице Конной, обнаружили нелегальное казино. Сотрудники ФСБ изъяли более 30 игровых автоматов. Двоим жителям областного центра предъявлено обвинение.

По версии следствия, с октября 2020 года по март 2021 года в здании по улице Конной в Благовещенске обвиняемые организовали и проводили незаконные азартные игры. Для этого они использовали игровое оборудование по принципу казино и игровые автоматы.

- Незаконная деятельность выявлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ России по Амурской области, обеспечивших оперативное сопровождение при проведении обыска и изъятии оборудования, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Амурской области.

В ходе обыска изъяли более 30 игровых автоматов, одну рулетку, три стола для «покера». По уголовному делу назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

По информации из неофициального источника, организаторы казино – боксёры. Обвиняемые находятся под домашним арестом. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.