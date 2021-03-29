Четверых амурчан задержали по подозрению в вымогательстве миллионов рублей

Известно, что они избили молодого человека и угрожали ему оружием, требуя несколько миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Четверо жителей Приамурья в возрасте от 29 до 49 лет подозреваются в вымогательстве. Накануне их задержали в Благовещенске сотрудники управления ФСБ России по Амурской области при содействии СОБР управления Росгвардии.

Правоохранители выяснили, что члены группы, сформированной по этническому принципу, избили благовещенца 1995 года рождения и, угрожая ему оружием, вымогали у молодого человека несколько миллионов рублей.

- В ходе неотложного обыска на арендованной квартире по месту жительства одного из задержанных обнаружено четыре единицы травматического и охотничьего оружия, предположительно используемого в преступной деятельности, - рассказали подробности в управлении МВД РФ по Амурской области.

Также из квартиры изъяли вещества, похожие на наркотические средства. Будет проведена баллистическая и физико-химической экспертизы, по их результатам примут процессуальное решение.

На данный момент двое подозреваемых находятся под стражей. Ещё двоих задержали в порядке статьи 91 УПК РФ «Основания задержания подозреваемого».