Качество важнее цены: Новые люди предложили реформу питания в школах

В конференц-зале ИА «Росбалт» прошёл круглый стол, посвящённый повышению качества школьного питания

В конференц-зале ИА «Росбалт» прошёл круглый стол, посвящённый повышению качества школьного питания. Целью встречи стало обсуждение реформы, разработанной партией «Новые люди». По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара.

Питание – основа здоровья

«Сигналы об отравлениях школьников в России поступают каждую неделю, – напомнил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – Много случаев отравлений замалчивается директорами школ и местными чиновниками. Дети страдают от ожирения, за последние 40 лет в 2 раза выросло количество хронических заболеваний у школьников – это данные Роспотребнадзора. Детей кормят по тому же принципу, что и заключенных. Если не хуже. В некоторых колониях есть хотя бы свои теплицы с овощами».

Организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Алексей Нечаев отметил, что в школьном меню очень много вредных продуктов и ингредиентов (сахар, антибиотики, гормоны роста, трансжиры). Для детей покупают самые дешёвые продукты и блюда, о пользе или вреде которых никто не думает. Причина – несбалансированность федерального закона о закупках, который ставит в приоритет именно стоимость продуктов. Однако здоровье детей – не то, на чём стоило бы экономить.

Нутрициолог Владимир Попов подтвердил необходимость улучшения качества детского питания. «Всемирная организация здравоохранения сообщила о всемирном наступлении хронических болезней, – сообщил врач. – От инфарктов и инсультов ежегодно умирает 18 млн человек. Онкология уносит 9 млн жизней, диабет – 1,5 млн. По данным Всемирной федерации сахарного диабета, в мире более 560 тысяч детей до 14 лет, страдающих этим недугом. Но в наших школьных и детсадовских рационах до сих пор можно найти огромное количество рафинированных сахаров».

Заменить «политрука»

«Новые люди» разработали программу, способную стать основой для реформирования системы школьного питания. Они предложили возобновить работу школьных кухонь, разрешить прямые закупки продуктов у производителей, усилить родительский контроль. Также необходимо в раннем возрасте выявлять пищевую непереносимость и заменить вредные продукты полезными: добавить в меню безлактозное и растительное молоко, заменить подсолнечное масло оливковым, исключить рафинированный сахар

Для контроля качества закупок предлагается ввести в каждой школе ставку организатора здорового питания. По мнению руководителя партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елены Нечаевой, такие специалисты способны принести детям значительно больше пользы, чем «политруки», появление которых в школах одобрено нынешним составом Государственной Думы.

Руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева

«Помимо работы с поставщиками и производителями продуктов, в функции организатора будет входить проведение уроков здорового питания, – пояснила Елена Нечаева. – Также он будет информировать детей и родителей о меню – для этого можно использовать школьный электронный журнал».

Она также отметила, что повышение качества продуктов не приведёт к повышению цены. Во-первых, жёсткий контроль за проведением закупок исключит коррупционную составляющую. Во-вторых, государство способно субсидировать продажу продуктов в рамках программ поддержки местных производителей. В-третьих, за счёт федерального бюджета можно выравнивать финансирование школьного питания в регионах.

Проверят в деле

Предложение разработчиков поддержал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он подчеркнул, что неправильное питание приводит к ухудшению физического и психического здоровья ребёнка. Помимо широкого спектра хронических болезней, вызванное плохими продуктами нарушение обменных процессов усиливает склонность человека к затяжным депрессиям и снижает стрессоустойчивость. Это крайне опасно: как известно, повышенный уровень кортизола – гормона стресса – является одним из провоцирующих факторов для развития онкологических заболеваний.

По мнению члена рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных продуктов питания Алексея Старостина, предусмотренное в программе усиление родительского контроля – мера очень верная и своевременная. Кроме того, по мнению специалиста, необходимо заниматься просвещением и родителей, и школьников, и сотрудников учебных заведений, поскольку сейчас их неосведомлённостью пользуются недобросовестные поставщики.

«В России нет единых стандартов питания для школьников: в одних регионах тратятся огромные деньги на программы здорового питания, в то время как в других для школ просто закупают продукты низкого качества», — рассказывает руководитель отделения партии «Новые Люди» в Амурской области Александр Додонов, — важно, что программа по здоровому питанию партии “Новые люди” - это не только забота о будущем поколении, но и пожалуй первая попытка ввести единые нормы и требования, ведь она будет реализовываться на государственном уровне».