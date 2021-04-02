Спасатели эвакуировали пациента, которого оперировали во время пожара в кардиохирургии Благовещенска

К 14.00 в Амурской областной больнице приняли 16 эвакуированных пациентов кардиоцентра. Фото: правительство Амурской области

В благовещенском кардиохирургическом центре продолжается эвакуация после пожара. Пациентов перевозят в Амурскую областную клиническую больницу.

Но не все было так просто – прямо во время пожара бригада врачей проводила серьезную операцию. Несмотря на ревущее пламя и громкие команды об эвакуации, медики продолжали выполнять свою работу. Восемь человек – хирурги, анестезиологи, медсестры – повели себя как настоящие герои.

Как сообщил присутствующий на месте пожара мэр Благовещенска Олег Имамеев, у пациента была вскрыта грудная клетка. Операцию нельзя было просто бросить. Поэтому медики старались сделать все, чтобы не подвергнуть жизнь человека опасности.

Примерно через два часа после начала возгорания операция завершилась и пациента эвакуировали. Его, вместе с другими посетителями и работниками центра, направили в Амурскую областную клиническую больницу.

Как сообщает региональный минздрав, к 14.00 в больнице приняли 16 пациентов кардиоцентра. В эвакуации приняли участие бригады скорой помощи, реанимационная машина и даже сотрудники территориального центра медицины катастроф. Сейчас всем оказывают необходимую медицинскую помощь. При необходимости врачи даже готовы организовать консультации со специалистами федеральных клиник.

Администрация города сообщает, что в пожаре никто не пострадал. А мэр планирует отдельно поблагодарить бригаду медиков, проводивших операцию во время пожара.