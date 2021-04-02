Подробности пожара в кардиохирургии Благовещенска 2 апреля 2021: Восемь врачей остались проводить операцию в горящем здании

Пожар удалось локализовать, но не потушить. Фото: прокуратура Амурской области

Одного пациента не смогли эвакуировать во время пожара в кардиохирургии Благовещенска 2 апреля 2021 года. Он находился на операции, прерывать которую было опасно для жизни.

- Внутри находится один человек, ему делают операцию, у него вскрыта грудная клетка, - объяснил мэр Благовещенска Олег Имамеев, взявший ситуацию под личный контроль. - В операции задействовано восемь врачей. Все остальные эвакуированы. Предварительная оценка о причинах пожара пока не дана.

На месте работает лаборатория, которая установит причину возгорания, специалисты дадут оценку действиям должностных лиц. В 13.25 огонь удалось локализовать, тушение продолжается.

Предварительная причина возгорания – нарушения в работе электропроводки.

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