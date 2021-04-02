Пожар в кардиохирургии Благовещенска 2 апреля 2021 года удалось локализовать

Пострадавших от возгорания нет. Фото: Прокуратура Амурской области

Пожар в кардиоцентре Амурской государственной медицинской академии в Благовещенске локализовали в 13.25 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приамурье.

- Работы по тушению продолжаются, - добавили в ведомстве.

Напомним, на месте происшествия работают 59 пожарных и 28 единиц техники, а также дежурные спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО).

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, из кардиохирургии эвакуировали 67 пациентов. В зависимости от тяжести состояния их направляют в кардиологическое либо реанимационное отделение Амурской областной клинической больницы, где готовы оказать всю необходимую помощь.

Один пациент и восемь врачей остались во время пожара в здании, так как не смогли прервать операцию – пациент находится со вскрытой грудной клеткой на операционном столе.

Пострадавших от возгорания нет.