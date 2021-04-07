Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 апреля 2021: амурчан просят не расслабляться из-за снижения числа заболевших COVID-19

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Накануне в Амурской области выявили 17 новых зараженных коронавирусом. В общем итоге «ковидом» с начала года, по последним данным, заболели 21989 человек. Более 85% из этого числа поправились.

У большинства новых зараженных COVID-19 развилось ОРВИ. Еще трое болеют пневмонией, а у одного человека болезнь никак себя не проявила, они являются бессимптомными носителями.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области, тем прироста за последние сутки составил 0,1 %. За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 1767 человек. Всего же в регионе тесты сдавали более 873 тысячи человек (с 2020 года).

Масочный режим не отменяем

Во вторник, 6 апреля, губернатор Василий Орлов у себя в Instagram провел прямой эфир и рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом. По его словам, то, что число заболевших варьируется от 15 до 20 – хороший показатель. Но расслабляться не стоит, предупредил глава региона.

Из-за санитарных норм, действующих по всему миру, до сих пор неясна судьба закрытой границы с Китаем. Никто точно не может сказать, когда амурчане смогут поехать в Хэйхэ.

- Нет пока понимания, когда будет открыта граница с Китаем. Это решение принимается Правительствами двух стран. Масочный режим не отменяем по той простой причине, что не понимаем, как будет развиваться пандемия. Не надо расслабляться, она ещё не закончилась, - сказал Василий Орлов.

Из хороших новостей: в области пока планируют провести выпускные вечера и парад к 9 Мая. Но все будет зависеть от ситуации с COVID-19.

В целом, амурчан просят не расслабляться – пандемия никуда не делась. Также власти призывают записываться на вакцинацию. Теперь ограничений нет: человек любого возраста бесплатно может поставить прививку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

20860 амурчан выздоровели от коронавируса с начала пандемии

27 человек выздоровели за последние сутки

254 человека скончались от COVID-19

1 человек из этого числа умер накануне