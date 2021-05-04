Коронавирус в Приамурье, последние новости на 4 мая 2021: На майских праздниках статистика по ковиду пошла вверх

Вакцинация против ковида в Амурской области продолжается и в праздники. Фото: pixabay.com

Борьба с пандемией в Амурской области продолжается. Спустя несколько дней, когда число заразившихся в сутки едва ли превышало десяток человек, статистика опять показала увеличение числа пациентов.

В частности, 2 мая в Приамурье зафиксировали 13 новых случаев коронавируса, а 3 мая – и вовсе 15 фактов заражения. До этого 15 и более случаев заражения в сутки фиксировали в последний раз 14 апреля, то есть две недели назад.

Общее число перенёсших коронавирус сейчас насчитывает 22 338 человек. По состоянию на утро вторника, 4 мая, выздоровели 21 518 амурчан, скончались – 283. Два летальных исхода было зарегистрировано в понедельник накануне.

Между тем, в области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. На майских праздниках пройти вакцинацию можно в поликлиниках, торговых центрах и отделении Пенсионного фонда РФ в Благовещенске.