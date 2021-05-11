Курсант из Приамурья сделал своей девушке предложение в День Победы

Курсант вручил девушке цветы, а затем встал перед ней на одно колено. Фото: www.instagram.com/blagmedia
В День Победы курсант Дальневосточного высшего общевойскового училища сделал предложение своей девушке на набережной Благовещенска. Видео с трогательным моментом появилось в социальных сетях.
На записи видно, что устроить предложение руки и сердца молодому человеку помогли сокурсники. Курсанты образовали на набережной круг, в который молодой человек ввёл свою будущую невесту, предварительно закрыв ей глаза ладонями.
Курсант вручил девушке цветы, а затем встал перед ней на одно колено со словами: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Смутившись и расплакавшись от волнения, девушка согласилась, и молодой человек надел ей на палец кольцо. В это время его сокурсники скандировали: «Поздравляем!»
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