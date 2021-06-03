Благовещенск
Еще
Радио
Благовещенск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ3 июня 2021 3:40

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 июня 2021: 22 769 случаев COVID-19 зарегистрировали в регионе

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 3 июня 2021 года
Дарья ПРОКОПЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Борьба с заразой по-прежнему продолжается

Борьба с заразой по-прежнему продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области к утру 3 июня выявили 22 769 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Это количество заболевших с самого начала пандемии, большинство из них уже оправились от недуга.

Так, по данным стопкоронавирус.рф, в Амурской области выздоровели 22 168 пациентов с коронавирусом. Восемь из них выписались накануне, 2 июня.

Также 2 июня были зарегистрированы новые случаи коронавируса в Приамурье - заразились ещё 16 человек. Хорошая новость: новых летальных исходов не зарегистрировано. Всего же от ковида в Амурской области скончались 293 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Амурской области 2 июня выявили 16 случаев коронавируса

Бессимптомный из них только один (подробности)

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Амурской области 2020: последние новости