Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 июня 2021: 22 769 случаев COVID-19 зарегистрировали в регионе

Борьба с заразой по-прежнему продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области к утру 3 июня выявили 22 769 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Это количество заболевших с самого начала пандемии, большинство из них уже оправились от недуга.

Так, по данным стопкоронавирус.рф, в Амурской области выздоровели 22 168 пациентов с коронавирусом. Восемь из них выписались накануне, 2 июня.

Также 2 июня были зарегистрированы новые случаи коронавируса в Приамурье - заразились ещё 16 человек. Хорошая новость: новых летальных исходов не зарегистрировано. Всего же от ковида в Амурской области скончались 293 человека.

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