Коронавирус в Приамурье, последние новости на 4 июня 2021: Прививки против COVID-19 будут делать на площади ОКЦ и набережной Благовещенска

Прививать будут первым компонентом вакцины. Фото: amurobl.ru

В Благовещенске заработают новые мобильные пункты вакцинации – прививку против новой коронавирусной инфекции можно будет сделать на набережной Амура и на площади Общественно-культурного центра.

С 4 по 5 июня с 17:00 до 19:00 можно привиться на набережной Амура в районе ул. Калинина, 1. Вакцинировать на территории ОКЦ медики будут 5 июня с 13:00 до 15:00.

Необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пациентам будет введен первый компонент вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), второй компонент необходимо получить через три недели. Где будет необходимо провести эту процедуру – медики проинформируют на месте.

Привиться жители амурской столицы также могут в своих территориальных поликлиниках.

Напомним, по данным на вечер 3 июня 2021 года в Амурской области зарегистрировано 22 782 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 22 175 человек, скончались – 293.

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