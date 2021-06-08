ТЦ «Три кита» в Благовещенске закрыли на два месяца

Несколько сотрудников торгового центра заразились коронавирусом Фото: Управление Роспотребнадзора по Амурской области

В Благовещенске на 60 суток закрыт торговый центра «Три кита». Раньше специалисты Роспотребнадзора говорили о временном приостановлении работы организации.

Исследования начались после того, как заболели пятеро сотрудников торгового центра. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, в ходе которого были обнаружены нарушения санитарных правил. Так, РНК коронавируса обнаружилась на дверных ручках мужского и женского туалетах и помещения прессовки отходов. Кроме того, возбудитель вируса был на шпингалете уборной сильного пола.

- В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан 5 июня 2021 года был составлен протокол о временном приостановлении деятельности торгового центра «Три кита». Решением Благовещенского городского суда от 8 июня деятельность торгового центра приостановлена на 60 суток, - сообщили в Роспотребнадзоре.