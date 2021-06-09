Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 июня 2021: ТЦ «Три кита» закрыли на два месяца

Летальные исходы от коронавируса продолжают регистрироваться в Приамурье Фото: pixabay.com

В Амурской области выявлено 23 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составляет 0,1 %.

По данным амурского Управления Роспотребнадзора, у 18 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (78%), у 5 – в виде пневмонии (22%).

С нарастающим итогом в области зарегистрировано 22 880 случаев, показатель заболеваемости составляет 2896,04 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 981 599 человек, в том числе за последние сутки – 1 855.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе увеличилось число летальных исходов. Зарегистрирована одна новая смерть от коронавируса, общее количество за весь период составило 294.

Из больниц выписано 20 пациентов за сутки, за весь период пандемии выздоровели 22 252 амурчанина. Продолжают лечение 334 человека.

В Благовещенске на 60 суток закрыт торговый центра «Три кита». Раньше специалисты Роспотребнадзора говорили о временном приостановлении работы организации.

Известно, что коронавирус подтвердили у пятерых сотрудников. После этого специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Оказалось, что в ТЦ нарушались санитарные правила. РНК коронавируса обнаружилась на дверных ручках мужского и женского туалетах и помещения прессовки отходов. Кроме того, возбудитель вируса был на шпингалете уборной сильного пола.

- В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан 5 июня 2021 года был составлен протокол о временном приостановлении деятельности торгового центра «Три кита». Решением Благовещенского городского суда от 8 июня деятельность торгового центра приостановлена на 60 суток, - сообщили в Роспотребнадзоре.