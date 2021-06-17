Детскую площадку в парке Дружбы Благовещенска признали опасной

Жалобы на площадку поступали от родителей Благовещенска Фото: Татьяна РЯБОВА

Детскую площадку в парке Дружбы, установленную 1 июня, посчитали опасной. Об этом написали в социальных сетях мамы детей. они пожаловались на расположение качелей и сообщили, что один ребенок уже пострадал.

- На глазах у всех детей и взрослых был сбит качелями ребёнок. Лицо ребёнка было полностью окровавлено, его увезли в истерике. Игровая площадка хорошая, задумка из лабиринтов отличная, но очень много качелей, которые опасны для бегающих вокруг детей. Некоторые качели достают до лавочек, которые установлены вокруг площадки, мне самой, сидящей на лавочке, чуть не прилетели чьи-то ноги в лицо. Качели слишком длинные и раскачиваются на большое расстояние. Очень опасно там играть детям, - сказано в сообщении.

Кто-то из родителей посчитал, что качели лучше перенести за игровую зону: там осталось много места.

- Вокруг этой площадки есть много места для отдельно стоящих качелей. Очень страшно после всего увиденного приводить туда ребёнка, - добавляет горожанка. - Да и ребёнок сказал, туда больше не пойдёт.

На площадке гуляют дети разного возраста. Некоторые взрослые действительно опасаются за здоровье ребят:

- Я не видел, чтобы кого-то покалечило, но иногда родители буквально из-под качелей детей выхватывают. Маленькие же, не понимают, что прилететь может. Смотреть надо за детьми, что я ещё могу сказать. Но и площадка маленькая, хоть и хорошая. Понятно, что хотели как лучше, но сюда же со всего микрорайона идут, никакой площадки не хватит. Вот побольше бы сделали, качели бы подальше поставили – спокойнее родителям было бы, - заметил Вячеслав, дедушка двоих внучек.

Некоторые считают, что дело в родителях: нужно следить за ребенком, а не за новостями в смартфоне.

- Те, кто с малышами, должны за ребёнком смотреть, а не в телефон. А детям постарше уже и объяснить можно, что опасно подходить к качелям, - заявила Светлана, молодая мама. – Я уверена, даже если качели поставить далеко, всё равно полезут!

Прокуратура Благовещенска заметила жалобы горожан и решила проверить площадку. Действительно, в организации места отдыха были нарушения.

Оказалось, что на площадке допущено перекрытие смежных зон безопасности качелей. Пять из них установлены по периметру пятиугольника таким образом, что при одновременном раскачивании возможно их соприкосновение друг с другом.

Также на оборудовании нет табличек с обязательной информацией, а в качестве элементов благоустройства используются автомобильные шины. Столбы, на которых закреплены качели, имеют сколы. Выступающие концы болтов не защищены. А на канатных тросах есть повреждения.

По результатам проверки руководителю МАУК «Общественно-культурный центр» и администрации города было вынесено представление. Прокуратура взяла на контроль устранение выявленных нарушений.