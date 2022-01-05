Подарок на Рождество: благовещенка забрала из приюта собаку без лапы и хвоста

Животное лишилось задней лапки и хвоста, но волонтеры смогли спасти его от смерти Фото:@_ostrov_blg

В Благовещенске произошло настоящее рождественское чудо. Бездомную собаку, которая попала под поезд и осталась без лапы и хвоста, забрали домой. Девушка влюбилась в пса несмотря на его недостатки.

Трагическую историю с хорошим концом рассказали волонтеры благовещенского приюта «Остров спасения» (@_ostrov_blg). В ноябре прошлого года в Тыгде поезд сбил бездомную собаку. Животное лишилось задней лапки и хвоста, но волонтеры смогли спасти его от смерти.

- В этом поселке нет ни клиник, ни врачей. Время шло на минуты. Конечно же мы не смогли остаться равнодушными к этой ситуации. В экстренном порядке собачка была доставлена к нам, - писали тогда благовещенские зоозащитники. - Ей сделали необходимую операцию, которая, к сожалению, оказалась не бесплатной. Образовался долг в клинике.

В ноябре 2021 приют просил неравнодушных помочь псу, которого назвали Стиф. Добрые люди не прошли мимо, и в преддверии Рождества история получила свое продолжение.

- Все помнят историю Стифа, он попал под поезд и лишился лапы и хвоста, люди собрали средства и отправили его в Благовещенск! Мы его встретили, отправили на операцию и после забрали к себе в приют! Реабилитация была долгая, но мы справились. Стиф выздоровел и стал очень жизнерадостным парнем! Сегодня под рождество его заметили, несмотря на его дефект. Девушка Юлия влюбилась в него! Стиф обрел семью и свой собственный дом, - рассказали волонтеры.

Несмотря на то, что у Стифа осталось только три лапы, он бегает и играет, как все другие собаки, не замечая свои особенности. Жители Благовещенска очень обрадовались такому чуду и благодарили новую хозяйку пса за доброе сердце.

- Как ему повезло! Вы молодцы! Юле отдельное спасибо, молодец, не побоялась взять, - пишут пользователи.

- Три лапы - это не приговор, - уверенно заявляет подписчик.