В микрорайоне Благовещенска местные жители заметили дикую рысь

В этот раз хищница забралась в микрорайон Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В благовещенском Instagram-паблике @kriminal_blg местные жители разместили видеозапись, на которой можно заметить настоящую убегающую от машины рысь. Её амурчане приметили в районе домов по улице Воронкова. Хищница явно сторонилась машин и испуганно жалась к фасадам домов. К счастью, по пути ей не встретился ни один пешеход.

На записи рысь ловко ускользала от преследования и объектива камеры, скрываясь в ночной мгле. Но это не помешало местной жительнице заснять убегающую кошку и держать её на прицеле фотокамеры чуть меньше минуты. Такое пристальное внимание животное заслужило из-за близости школы с местом обнаружения. По словам людей в машине, рядом находилась школа.

В итоге, видео окончилось побегом рыси от преследователей. В комментариях пользователи Сети удивились неожиданному приходу дикого животного в город. По мнению местных жителей, в этом году большой кошке не было нужды выходить к людям, ведь обилие фазана обеспечило бы её пропитанием на зиму.

К сожалению, дальнейшая судьба животного осталась неизвестной, как и причины, по которым оно вышло в оживлённый район. Однако, важно уточнить, что подобные встречи случаются с амурчанами не так уж и редко. В прошлом году рысей замечали на остановках в окрестностях областной столицы.