В Благовещенске в праздничные дни автобусы ходили с 40-минутными интервалами

Фото: Сергей ПЕТРОВ

Жители Благовещенска в январские праздники начали массово жаловаться на задержку автобусов. Из-за длительного ожидания на маршрутах горожане мёрзли в открытых остановках и опаздывали на работу.

Где автобус?

Жалобы на график движения автобусов появился в Instagram-аккаунте @otzovik.blg. В частности, одна из жительниц Благовещенска рассказала, что почти час стояла на морозе, поджидая автобус на маршруте № 24. Только спустя время она узнала, что автобусы ходят с интервалами 40 минут.

Благовещенка возмутилась, что об интервалах автобуса на данном маршруте знают только водители, а не пассажиры. При этом в области борются с коронавирусной инфекцией, пока люди мёрзнут на улице, пишет женщина.

На 24-й маршрут пожаловались и комментаторы. Горожане говорят, что автобус ходит с задержками и вечером, и в выходные дни. При этом в декабре 2021 года мэрия проверила работу перевозчика. И вправду выяснилось, что автобусы вечером уходят с маршрута раньше.

- Анализ, проведенный 23.12.2021 года, показал, что последний автобус по маршруту № 24 закончил движение в 21:30, а по маршруту № 25 — в 20:40. В адрес перевозчиков направлено уведомление с требованием увеличить время нахождения автобуса на маршруте, – подтверждали ранее в администрации Благовещенска.

Судя по всему, ситуация не изменилась и в 2022 году.

Жалобы поступают на все маршруты в городе. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Мёрзнешь как собака

Благовещенцы рассказали, что мёрзнут приходиться и на маршруте № 12, а на маршруте № 38 и вовсе не было автобусов. Возмущенные родители рассказали, что их ребёнок 40 минут простоял на морозе. А позже в диспетчерской рассказали, что у предпринимателя сломались все автобусы.

Другая жительница Благовещенска не могла уехать с остановки Чайковская - Октябрьская. По ее словам, она засекала время и ждала автобус 24 минуты.

«Не дождешься и 9-й автобус», - жалуются пассажиры. В «черном списке» маршрутов оказался и №39. Зато благовещенцы отмечают работу водителей на маршруте № 3, там интервалы небольшие, очень быстро можно доехать до нужной точки.

Сеть в помощь

Мэр Благовещенска Олег Имамеев уже был в курсе о многочисленных задержках автобусов. По словам главы города, маршрутная сеть нарушена из-за большого числа строек в области. Кроме того, водители часто болеют и попросту не выходят на работу.

Все электронные табло подключены к региональной информационно-навигационной системе. Фото: мэрия Благовещенска

На 2022-й год власти уже поставили задачу оптимизировать автобусную сеть в Благовещенске. А всем пассажирам советуют пользоваться мобильными приложениями: с их помощью можно определить, где находится автобус.

В помощь горожанам и электронные табло на остановках. Ранее специалисты проверяли корректность их работы, сейчас они показывают время без перебоев. Правда, электронные табло установлены не на всех остановках в Благовещенске. В минувшем году их установили всего 30 штук.

СПРАВКА КП

Пожаловаться на работу автобусов в Благовещенске можно по телефону диспетчерской службы: 77-77-28.