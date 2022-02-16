Более миллиона рублей в 2022 году в направлено амурским инвалидам боевых действий и семьям погибших участников

В Амурской области с 2012 года инвалиды боевых действий и семьи погибших участников боевых действий ежегодно получают за счет средств областного бюджета единовременную выплату к 15 февраля. Размер выплаты составляет 10 000 рублей.

В 2022 году выплату планируется предоставить 24 инвалидам боевых действий и 79 семьям погибших участников боевых действий. На данные цели предусмотрены средства областного бюджета в объеме 1 млн. 30 тысяч рублей.

Справка

15 февраля в Российской Федерации отмечается официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 год погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.

До 2011 года 15 февраля отмечался как День памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса он не имел. Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.