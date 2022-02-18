Василий Орлов: «Выделенные в рамках нацпроекта средства должны работать на качество образования»

В Приамурье четвертый год подряд реализуется национальный проект «Образование». С 2019 года на улучшение условия обучения амурских детей из бюджетов разных уровней направлено порядка четырех миллионов рублей.

Как было отмечено на заседании в амурском правительстве, к настоящему времени объекты, созданные в рамках национального проекта «Образование», есть в каждом городе и районе области и географически расположены таким образом, чтобы доступ к ним в рамках межмуниципального взаимодействия могли иметь дети из соседних территорий. Главная задача – интегрировать объекты нацпроекта в деятельность учебных заведений и активно их использовать. Успешным опытом в этом поделились Белогорский район и город Зея. При этом есть территории, образовательные организации которых используют новое оснащение не в полную силу.

- Самоцель реализации национального проекта заключается не просто в ремонтах учебных заведений и не в темпах освоения финансирования, мы должны сделать так, чтобы выделенные средства работали, в первую очередь, на качество образования. Вот, что главное. Нужно, чтобы благодаря полученным знаниям дети стремились проявить себя, активно участвовали в конкурсах. Для этого и создается необходимая инфраструктура, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Прошу глав обратить на это самое пристальное внимание.

Планы на этот год амбициозные. В школах области заработают еще 29 «Точек роста», новый «IT-куб» откроется в Белогорске, в четырех колледжах будет модернизировано 12 мастерских, 30 образовательных организаций получат новое компьютерное оснащение в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», обновление спортзала ждут восемь сельских школ.