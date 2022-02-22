Амурское правительство поддержало введение дополнительных мер поддержки для дальневосточных сельхозпроизводителей

Работающие в Дальневосточном федеральном округе сельхозпроизводители смогут претендовать на возмещение части понесённых затрат на создание или модернизацию перерабатывающих производств, даже если они уже получили льготный инвестиционный кредит на эти же цели. Постановление, которое снимает ограничение на доступ сразу к двум мерам поддержки, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ касается предприятий по переработке масличных культур, рыбы, ракообразных и моллюсков, а также производителей сухих молочных продуктов.

Реализация сразу двух мер поддержки позволит сократить сроки окупаемости проектов в рыбохозяйственном комплексе. А это в свою очередь обеспечит привлечение новых инвестиций в переработку водных биоресурсов.

Для производителей сухих молочных продуктов программы льготного кредитования также станут важным фактором поддержки инвестиционной активности. До сих пор возмещение части прямых понесённых затрат без льготного кредитования проектов не представляло экономического интереса для предпринимателей.

Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 21 февраля. По словам Михаила Мишустина, комплексная поддержка поможет аграриям повысить качество и расширить выбор продуктов для наших потребителей, а развитие перерабатывающих производств обеспечит появление новых рабочих мест, в том числе на Дальнем Востоке.