На дорогах Благовещенска внедряются интеллектуальные транспортные системы

Минтранс области направил в Правительство РФ предложение о расширении состава участников и включению Амурской области в участники мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в городских агломерациях ДФО с населением менее 300 тысяч человек, предусмотренного федеральным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас из федерального бюджета поддерживаются городские агломерации свыше 300 тысяч человек населения.

- Готовясь зайти в федеральный проект, мы за счет областного дорожного фонда начали внедрять на территории Благовещенской городской агломерации интеллектуальные транспортные системы, сейчас уже в тестовом режиме работают четыре перекрёстка. Мониторинг осуществляется со светофорных объектов на улице Театральной на пересечении с Конной, Красноармейской, Северной и Октябрьской. В марте мы получим отчет с демонстрацией возможностей работы оборудования и программного обеспечения, на основе данных будет дана итоговая оценка эффективности нововведения, - рассказал начальник отдела инвестиций и региональных проектов минтранса области Александр Водопьянов.

Для оценки дорожной ситуации перекрестки оснащены четырьмя светофорными контроллерами, 16 детекторами транспортных потоков на перекрестках, данная система позволяет переключать сигналы светофора в зависимости от загрузки перекрестка автотранспортном и поддерживает контролируемый трафик движения транспорта.

В целом программа включает модернизацию светофоров, установку интеллектуальных комплексов, а также специального программного обеспечения, информационных табло, камер фотовидеофиксации, умных остановок, экологических метеостанций, оцифровку дорожных карт.

- Благодаря принимаемым мерам культура поведения на дорогах повышается, но в дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибают люди, особенное беспокойство вызывают пострадавшие дети. Все внедряемые меры в первую очередь направлены на снижение смертности на дорогах. Включение Амурской области в федеральный проект позволит расширить возможности по усилению улично-дорожной сети различными модулями интеллектуальных транспортных систем, автоматизировать процессы управления дорожным движением, и в конечном итоге повысить безопасность на дорогах, - подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов.

В планах – создать автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД), как одного из элементов ИТС.

После анализа результатов областной минтранс подготовит техническое задание на разработку проекта АСУДД городской Благовещенской агломерации.