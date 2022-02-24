Почти 28 миллионов рублей выделено на капремонт концертно-спортивного комплекса в Райчихинске

Концертно-спортивный комплекса в Райчихинске капитально отремонтируют. Это будет первый основательный ремонт с момента его ввода в эксплуатацию в 1996 году. До этого, работы проводили только на сетях теплоснабжения. На ремонт в 2022 году выделено более 27,7 миллионов рублей.

Концертно-спортивный комплекс включает в себя большую игровую площадку 30 на 60 метров, трибуны на полторы тысячи мест и сцену. Практически каждые выходные КСК принимает соревнования различного уровня, вплоть до дальневосточных. А в ежедневном режиме там занимаются воспитанники местной ДЮСШ №3, а также группы здоровья.

Основные работы коснутся кровли КСК. Ее предстоит отремонтировать и утеплить. Также будет организован водосток, которого до этого не было. Отремонтируют входную группу: двери, крыльцо и козырек. Частичному ремонту подвергнут фасад здания, который пострадал от дождей.

- Перед нами стоит задача, которую неоднократно озвучивал губернатор области Василий Орлов, обеспечить наполняемость спортивных объектов и их полноценное функционирование. Концертно-спортивный комплекс в Райчихинске на сегодняшний день - одна из крупнейших спортивных площадок области. Она лицензирована для проведения соревнований высокого уровня, там тренируются подрастающие спортсмены, поэтому нам важно создать там комфортные условия для спортивного процесса, - отметил министр по физической культуре и спорту Дмитрий Кутека.