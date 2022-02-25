В Приамурье запустили в работу новые школьные автобусы

Новые школьные автобусы, которые муниципальные образования Приамурья получили в конце прошлого года, запускаются в работу. К примеру, автопарк Серышевского района пополнился на шесть автомобилей разной вместимости, на сегодняшний день все машины уже на ходу.

- Новые автобусы нам были необходимы, поскольку срок службы старого транспорта подходил к концу. В нашей территории на подвозе в школы находятся около 150 детей. Новые автомобили уже проверены на практике. Машины теплые, комфортные и экономичные, - отметила начальник отдела образования администрации Серышевского района Татьяна Краснобаева.

Всего по федеральной программе Амурская область получила 39 школьных автобусов. Впервые за пять лет реализации программы автомобили распределены в учреждения интернатного и коррекционного типа. Так, современные транспортные средства получили Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова и школа-интернат №10 города Белогорск (две машины), школа-интернат №8, коррекционная школа №7 города Благовещенска (по одной машине).

В списке получателей также числятся школы-интернаты в городе Свободный, пгт. Новобурейский, спецшкола поселка Юхта.

Остальные автомобили направлены в муниципальные школы. В первоочередном порядке при распределении учитывалось географическое расположение территории (приоритет отдается северным городам и районам), ущерб, полученный в результате паводка, а также потребность, заявленная муниципалитетами.

Таким образом, 13 территорий получили 28 школьных автобусов. Наибольшее количество транспортных средств – шесть машин – досталось Серышевскому району, по четыре – Архаринскому и Свободненскому районам, три – Константиновскому району. Кроме того, по два автомобиля распределено Завитинскому и Селемджинскому районам, по одному – городам Белогорск, Райчихинск, Шимановскому, Мазановскому, Зейскому, Ивановскому и Благовещенскому районам.

- Безопасность школьников для нас должна быть на первом месте. Более семи тысяч амурских детей нуждаются в подвозе к образовательным организациям. Для этого в регионе задействовано почти 250 единиц техники, и, конечно, для нас очень важно, чтобы эта техника была комфортной, соответствовала нормам безопасности. Поэтому ежегодно в нашем регионе проходит обновление автобусного парка, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – В Амурскую область по инициативе Правительства РФ бесплатно школьные автобусы приходят с 2017 года. За пять лет в регион поступило 107 современных автомобилей.