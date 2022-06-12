Соединяя страны: как международный мост в Китай повлияет на экономику Приамурья

Открытие перехода называют не иначе, как историческим событием. Фото: amurobl.ru

На прошедшей неделе, 10 июня, в Амурской области торжественно окрыли международный мостовой переход «Благовещенск – Хэйхэ». Перекинувшийся через широкий Амур мост соединил не просто города, но целые государства: Россию и Китай.

Стройка десятилетия

Международный мост в Приамурье начали строить в 2016 году. Именно тогда правительство Амурской области и Народное правительство провинции Хэйлунцзян создали совместную российско-китайскую компанию, которая получила кредит на строительство в китайском банке. Благодаря этому на стройку не потратили ни рубля из бюджета.

За масштабным строительством следили всей областью: власти видели в нем широкий шаг в развитии региона, предприниматели – новые возможности для экспорта и импорта продукции, рядовые амурчане – способ быстрее и проще добраться до сопредельного государства.

Стройка шла строго в соответствии с планом. Работы вели синхронно с двух берегов, каждая сторона возвела по 540 метров (не считая подъездных путей). И российские, и китайские рабочие трудились круглосуточно, чтобы 31 мая 2019 года состыковать две стороны моста.

После этого до окончания строительства оставалось совсем немного. Уже в мае 2020 года минстрой РФ дал добро – мост ввели в эксплуатацию. Но пустить на него автомобили не разрешили: помешала пандемия. Долгожданного открытия амурчанам и всей стране пришлось ждать еще два года.

Фото: amurobl.ru

Мост дружбы

Первые автомобили выехали на мостовой переход 10 июня. Восемь грузовиков из России и восемь грузовиков из Китая повезли предназначенные на экспорт товары. Из Амурской области отправили местное соевое масло и пиломатериалы, из провинции Хэйлунцзян – автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

В торжественной церемонии участвовали полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также высокопоставленные китайские чиновники. А на месте присутствовали губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн и губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Мы каждый день сегодня говорим о развороте России на Восток, но этот разворот нельзя сделать декларативным. Чтобы он реально состоялся, нужны расширения БАМа и Транссиба, нужно строительство мостов через Амур, нужно приведение в порядок погранпереходов. Поэтому вся эта работа имеет, мне кажется, важнейшее значение не только для Дальнего Востока, совсем не только для Амурской области, а для всей России, - заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Он подчеркнул, что в сегодняшнем разобщенном мире мост «Благовещенск – Хэйхэ имеет» особое символическое значение. Этот мост станет еще одной нитью дружбы, который связывает народы России и Китая.

Фото: amurobl.ru

Толчок к развитию

Однако куда важнее практическая ценность международного моста.

- Никто не будет спорить с тем, что открытие моста упрощает ведение бизнеса прежде всего для предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, - говорит общественный бизнес-омбудсмен Амурской области Борис Белобородов. – В Приамурье таких предпринимателей немало. Это и экспортёры сельхозпродукции, это и импортёры различной техники и комплектующих из Китая, это и логистические компании, которые оказывают услуги по отправке грузов в Китай и приёмке их из Китая. Международный мост через Амур упрощает, ускоряет и делает более эффективной их деятельность.

Дело в том, объясняет Борис Леонидович, что перевозка грузов речным транспортом из порта Хэйхэ в порт Благовещенск и обратно сопряжена с определёнными временными затратами, оформлением документов, перегрузами:

- То есть, существуют если не трудности, то дополнительные этапы при пересечении границы. Мост же, несмотря на то, что путь автомобиля по нему занимает больше, чем при перевозке речным транспортом, даёт нам большую пропускную способность и возможность с большей скоростью доставлять грузы в ту или иную сторону. Таким образом, трансграничный мост благоприятно влияет на упомянутые сферы бизнеса.

А вот на туристическую сферу открытие трансграничного моста окажет влияние лишь в будущем, так как сейчас по нему разрешены только грузоперевозки. Впрочем, и пассажирские не за горами, ведь главное препятствие – пандемия коронавируса – постепенно сходит на нет.

- И вот тогда мост сыграет значительную роль в активном развитии туризма. Особенно на первых порах, пока канатная дорога через Амур ещё находится в стадии строительства. Когда же она откроется, значение моста для перевозки пассажиров снизится.

Несмотря на это, представители туристической сферы считают открытие перехода историческим событием.

- Мы мечтали о нём ещё в 90-х, - вспоминает Мария Коробейникова, автор туров и индивидуальный предприниматель из Благовещенска. – Впрочем, о возвращении в ближайшее время к докризисным показателям турпотока ещё рано говорить: Китай пока сильно лихорадит локдаунами из-за вспышек коронавируса. Так что даже если пассажирские перевозки откроются, я бы не рекомендовала потенциальным туристам спешить с выездом – ещё есть риск все две недели отпуска провести в закрытом отеле или, не дай бог, в клинике.

По мнению Марии Коробейниковой, взрывным с точки зрения туристического потока в Китай станет следующий, 2023 год:

- Волны пандемии утихнут, туристам будет снова предоставлен широкий ассортимент туров на любой кошелёк и амурчане хлынут в Китай. По моим наблюдениям, жители области очень соскучились по поездкам к нашим соседям!

Таким образом, для экспортёров, импортёров, логистических компаний и в целом для развития региона международный мост будет крайне полезен уже сейчас. А вот туристическая сфера будет ощущать его воздействие лишь в следующем году – и то недолго, ведь уже в декабре 2023-го по плану должны запустить канатную дорогу. По ней туристы смогут перебраться на другую сторону реки всего за пять минут.

Фото: amurobl.ru

КОНКРЕТНО

Сколько стоит проезд?

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время открытия движения по мосту рассказал – стоимость проезда для одного автомобиля составит в среднем 8700 рублей. Она зависит от размеров автомобиля, максимально возможная составляет 9540 рублей. Проехать по мосту можно с раннего утра до позднего вечера: он работает с 08.00 до 23.00 по местному времени.

В минтрансе региона также уточнили: оплата производится только на выезд, то есть на российской стороне. При выезде из Китай заплатить нужно будет, только если автомобиль везет в Россию какой-либо груз.

Важный нюанс: так как сейчас на мосту открыты только грузовые перевозки, то и цены указаны для грузовиков. Как и по какой цене по мосту смогут проехать туристы, на данный момент не уточняется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

20 км – общая протяженность мостового перехода

1080 метров – длина непосредственно моста через Амур

13 км – протяженность подъездных путей в России

6 км – протяженность подъездных путей в Китае

278 метров – длина моста через протоку Каникурганскую (ее необходимо преодолеть, чтобы подобраться к мосту «Благовещенск – Хэйхэ»)

600 грузовых автомобилей смогут ежедневно проезжать по мосту

4 млн тонн грузов и 2 млн пассажиров ежегодно способны обеспечить пункты пропуска на международном мосту.

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