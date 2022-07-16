Печать визиток в Благовещенске: поможем развить бизнес и личный бренд

В типографии «Дважды два» больше 50 видов дизайнерского картона Фото: архив КП

Чтобы бизнес стал успешным, важно красиво, но в тоже время просто и понятно донести информацию о компании до клиента. Самый простой способ сделать это – вручить визитку с данными о предприятии. С этим вам рада помочь группа компаний «Дважды два».

В типографии «Дважды два» можно напечатать визитки любого формата и произвольной формы. Стандартный формат предполагает размер 90х50 мм, европейский - 85х55 мм. Но если хочется чего-то необычного и креативного, наши дизайнеры всегда рады покреативить!

В типографии «Дважды два» больше 50 видов дизайнерского картона. Визитки могут быть с фольгой, матовой или глянцевой ламинацией, со скругленными углами и фигурной формы. Также возможна печать золотым и серебряным тонером.

А если и это для вас слишком просто, выбирайте что-то более оригинальное: магнитные визитки, визитки с шоколадом, на бумаге «Лен», на крафтовом картоне или с тиснением. Ваши пожелания ограничены лишь вашей фантазией!

Сделать визитку проще, чем кажется!

В типографии «Дважды два» можно напечатать визитки любого формата и произвольной формы Фото: архив КП

Полиграфическая печать

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