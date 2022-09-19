Про амурчанок, которые пережили нападение медведицы, сняли документальный фильм

Фото: скриншот

В 2015 году произошла история, которая больше похожа на фильм ужасов – две жительницы Амурской области встретились в лесу с медведицей. Одна из женщин почувствовала на себе силу медвежьих клыков, но, несмотря на серьезные травмы, она выжила.

Рассказ женщин стал основной документального фильма, московского видеопродюсера Егора Китаева. Видеоролик опубликовали 5 сентября на YouTube-канале Спектр. Видео содержит как подробный рассказ героинь о том кошмарном дне, так и небольшие художественные вставки с актерами, показывающие, как это могло выглядеть со стороны.

- Наталья Пастернак и Валентина Городецкая отправились в лес за березовым соком, но обычная прогулка обернулась кошмаром. На Наталью напал медведь. Каково ощутить на себе зубы и когти огромного хищника и где взять храбрость, чтобы с обычной палкой броситься на защиту подруги, — в нашем новом видео, - гласит аннотация фильма.

«Документалка» уже собрала 1 058 298 просмотров, 26 тысяч «лайков» и 3,4 тысячи комментариев. Что интересно, у видео нет ни одного «дизлайка».

- Я поняла, что все, живая не уйду. Я кричу от боли и чувствую, что медведица меня уже не отпустит, а если отпустит – то без ног. А такой жизни я себе не представляю. В руках у меня было сверлышко, которым мы березы сверлили для сока. Решила ударить куда-нибудь в глаз, в переносицу. Такая мысль была, что я ее разозлю, и медведица меня сразу порвет, чтобы не мучилась. И в очередной раз она на дыбы встала, я постаралась куда-нибудь ткнуть. Она, конечно, озверела, сломала мне руку, я тут же упала. Понимаю, что она в шею вцепилась, а там сонная артерия. Ну все, думаю, я сейчас кровью истеку и быстро умру… - говорит Наталья Пастернак в видео.

Почти все время схватки с медведицей женщина оставалась в сознании. Ее спутница, Валентина Городецкая услышала шум ринулась на помощь. Пожилая амурчанка отвлекла медведя, который уже прикопал жертву на будущее, на себя, а потом стала бить его палкой и громко кричать молитвы.

Фото: скриншот

Медведь ушел, а Валентина Городецкая побежала искать помощь. Как в сказке на пути попались охотники. Они и застрелили медведя. Наталью доставили в больницу. Лечилась она в Благовещенске. На поправку пошла быстро. Но эта история навсегда осталась в памяти, а шрамы стали причиной комплексов.

В комментариях люди восхищаются мужеством и смелостью женщин. Их поддерживают и желают здоровья.

- Какая красивая женщина! Комплектовать из-за шрамов совершенно не стоит - не каждому выпадает шанс с медведем сразиться и остаться живой. Валентине Михайловне отдельное спасибо за отвагу, за веру и молитвы!

- Удивительно, что в такую трудную минуту обе женщины думали не о себе в первую очередь, а о том, чтобы спасти друг- друга. Все пишут о геройстве второй женщины, но заметьте, какие мысли были у первой в самом начале о том, что нужно предупредить и обезопасить вторую. Обе достойны уважения!

- Смотрю и плачу... Какая сложная история, кровью сердце обливается от того, что эти прекрасные женщины рассказали. Действительно чудо... Спастись от такого хищника почти невозможно, и спасибо Богу и их духу за силу, мужество и веру... Невероятно смелые женщины... Нет слов просто... Дай Бог им долгих и самых счастливых и ярких дней жизни!

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