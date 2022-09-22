Кого коснется частичная мобилизация в Амурской области

Мужчина получает обмундирование на сборном пункте военного комиссариата
Фото: Виталий ТИМКИВ
Вчера, 21 сентября, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. «Комсомольска правда-Благовещенск» рассказывает, как решение повлияет на жизнь амурчан.
Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале заявил, что мобилизоваться будут только опытные, отслужившие в армии мужчины определенных, необходимых сейчас в зоне боевых действий, специальностей.
- Частичная мобилизация – минимальна, она затронет только около 1% от списочного состава военнообязанных. Из 25 миллионов человек, находящихся в запасе, призовут только 300 тысяч, - отметил губернатор.
Глава региона пояснил, что с каждым мобилизованным заключат контракт, он будет иметь право на все выплаты, положенные действующим военнослужащим-контрактникам.
Все призванные на военную службу специалисты обязательно пройдут дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
Сам же губернатор возглавил призывную комиссию Амурской области.
- Как вы знаете, Президент поручил главам регионов обеспечить призыв людей на службу по частичной мобилизации. Количество и сроки определяет министр обороны. Призывная комиссия в области будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установил для нашего региона.
Накануне прошло первое заседание комиссии. На ней Василий Орлов озвучил главам муниципалитетов порядок работы. Все вопросы по прохождению частичной мобилизации на территориях находятся в их зоне ответственности.
Какое количество амурчан призовут на специальную военную операцию, пока не сообщается.
КОНКРЕТНО
Военные комиссариаты Амурской области, адреса и телефоны:
Благовещенск, ул. Островского, 37
Тел.: +7 (4162) 52 45 05, +7 (4162) 52 45 02
Пн-пт. 8.00-17.00, обед 12.00-13.00
Благовещенск, ул. Железнодорожная, 6
Тел.: +7 (4162) 51 48 90, +7 (4162) 51 48 93, +7 (4162) 52 62 46
Пн-пт. 8.00-17.00, обед 12.00-13.00
Благовещенск, ул. Железнодорожная, 6/1
Тел.: +7 (4162) 53 88 34
Пн-пт. 9.00-18.00, обед 13.00-15.00. Сб. 9.00-14.00, без обеда.
contract.mil.ru
Благовещенск, ул. Амурская, 162, ул. Железнодорожная, 6/1
Тел.: +7 (4162) 52 33 30, +7 (4162) 53 89 51
Пн-пт. 8.00-17.00, обед 12.00-13.00
Белогорск, ул. Ленина, 93, 1-3 этажи
Тел.: +7 (41641) 2 33 61
Пн-пт. 8.00-17.00, обед 12.00-13.00
Свободный, ул. Почтамтская, 105 1, 2 этаж
Свободный, Амурская область
Тел.: +7 (41643) 5 92 64
+7 (41643) 5 94 70
Пн-пт. 8.00–1700, обед 12.00–13.00
Белогорск, ул. Ленина, 93 , 1 этаж, 6 кабинет
Тел.: +7 (41641) 2 09 05
Пн-пт. 8.30-17.30, обед 13.30-14.00, сб. 8.30-12.00, без обеда.
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