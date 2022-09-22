Мужчина получает обмундирование на сборном пункте военного комиссариата Фото: Виталий ТИМКИВ

Вчера, 21 сентября, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. «Комсомольска правда-Благовещенск» рассказывает, как решение повлияет на жизнь амурчан.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале заявил, что мобилизоваться будут только опытные, отслужившие в армии мужчины определенных, необходимых сейчас в зоне боевых действий, специальностей.

Кого коснется частичная мобилизация в Амурской области

- Частичная мобилизация – минимальна, она затронет только около 1% от списочного состава военнообязанных. Из 25 миллионов человек, находящихся в запасе, призовут только 300 тысяч, - отметил губернатор.

Глава региона пояснил, что с каждым мобилизованным заключат контракт, он будет иметь право на все выплаты, положенные действующим военнослужащим-контрактникам.

Все призванные на военную службу специалисты обязательно пройдут дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Сам же губернатор возглавил призывную комиссию Амурской области.

- Как вы знаете, Президент поручил главам регионов обеспечить призыв людей на службу по частичной мобилизации. Количество и сроки определяет министр обороны. Призывная комиссия в области будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установил для нашего региона.

Накануне прошло первое заседание комиссии. На ней Василий Орлов озвучил главам муниципалитетов порядок работы. Все вопросы по прохождению частичной мобилизации на территориях находятся в их зоне ответственности.

Какое количество амурчан призовут на специальную военную операцию, пока не сообщается.

КОНКРЕТНО

Военные комиссариаты Амурской области, адреса и телефоны:

Благовещенск, ул. Островского, 37

Тел.: +7 (4162) 52 45 05, +7 (4162) 52 45 02

Пн-пт. 8.00-17.00, обед 12.00-13.00

Благовещенск, ул. Железнодорожная, 6

Тел.: +7 (4162) 51 48 90, +7 (4162) 51 48 93, +7 (4162) 52 62 46

Пн-пт. 8.00-17.00, обед 12.00-13.00

Благовещенск, ул. Железнодорожная, 6/1

Тел.: +7 (4162) 53 88 34

Пн-пт. 9.00-18.00, обед 13.00-15.00. Сб. 9.00-14.00, без обеда.

contract.mil.ru

Благовещенск, ул. Амурская, 162, ул. Железнодорожная, 6/1

Тел.: +7 (4162) 52 33 30, +7 (4162) 53 89 51

Пн-пт. 8.00-17.00, обед 12.00-13.00

Белогорск, ул. Ленина, 93, 1-3 этажи

Тел.: +7 (41641) 2 33 61

Пн-пт. 8.00-17.00, обед 12.00-13.00

Свободный, ул. Почтамтская, 105 1, 2 этаж

Свободный, Амурская область

Тел.: +7 (41643) 5 92 64

+7 (41643) 5 94 70

Пн-пт. 8.00–1700, обед 12.00–13.00

Белогорск, ул. Ленина, 93 , 1 этаж, 6 кабинет

Тел.: +7 (41641) 2 09 05

Пн-пт. 8.30-17.30, обед 13.30-14.00, сб. 8.30-12.00, без обеда.

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