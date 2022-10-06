Питомцев мобилизованных амурчан примут в приютах для животных

О собаках и кошках готовы позаботиться Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Амурчане, призванные в рамках частичной мобилизации, при необходимости могут временно отправить своих питомцев в приюты для животных. Подробности рассказали в правительстве Амурской области.

- Принять животных готовы восемь учреждений, из них три - в Благовещенске, - уточнили в ведомстве.

При этом специалисты напомнили, что прибегать к такому решению стоит, только если нет других вариантов. Дело в том, что разлука с хозяином и смена обстановки - стресс для животного. Особенно это касается небольших питомцев, которые живут в квартирах, привыкли спать на диване и требуют особого ухода.

Решение нашла волонтёр Ольга Ефремова:

- К нам обратилось правительство области с просьбой предоставить места для животных, мы, конечно, готовы к содействию, но ведь условия приюта – это большой стресс для животных, привыкших к жизни в тепле, в домашних условиях. Поэтому мы решили реализовать успешную практику лета 2021, когда стоял вопрос о временном размещении домашних животных из зон подтопления. Тогда нам удалось привлечь достаточное количество желающих помочь и пристроить собак и кошек на время тяжелого периода для их хозяев.

Вот и в 2022 году объявили поиск временных домашних передержек для питомцев амурчан - на этот раз не подтопленцев, а мобилизованных. Сейчас составляется единая база.

- Кто может предоставить место для кошки или домашней собаки, пожалуйста, напишите нам What'sApp по номеру телефона 8-961-950-68-88, - обратилась к жителям Приамурья Ольга Ефремова.

Между тем, сами мобилизованные амурчане уже могут обращаться за местом для животных в приютах. Задать свои вопросы по инициативе можно в амурское управление ветеринарии по номеру 51-52-55. Звонки принимаются с 09-00 до 18-00 по будням.

КОНКРЕТНО

Какие приюты принимают питомцев мобилизованных мужчин в Амурской области:

На территории города Благовещенска:

1. Общественная организация любителей животных г. Благовещенск «Остров спасения» (г. Благовещенск, ул. Островского, 155);

2. Амурский областной благотворительный общественный фонд помощи животным «Горячие сердца» (г. Благовещенск, с. Садовое, ул. Луговая, 15);

3. Амурская областная автономная некоммерческая организация обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья безнадзорных животных «Подари надежду» (г. Благовещенск, пер. Весенний, 4).

На территории Тындинского муниципального округа:

1. Благотворительный фонд помощи бездомным животным г. Тында, приравненного к районам Крайнего Севера, «Лесси» (г. Тында, ул. 8 Марта, 16/1);

На территории Завитинского муниципального округа:

1. Индивидуальный предприниматель Айвазян Ишхан Ерджаникович (Завитинский муниципальный округ, с. Червона Армия, ул. Центральная, 45);

На территории Белогорского муниципального округа:

1. Индивидуальный предприниматель Мурашкин Дмитрий Евгеньевич (Белогорский муниципальный округ с. Лозовое);

На территории Свободненского района:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Бытовые услуги» г. Свободный (г.Свободный, ул. Ленина, 50/1);

На территории Шимановского района и города Шимановска:

1. Муниципальное бюджетное учреждение города Шимановска «Приют для безнадзорных животных» (г. Шимановск, ул. Сенная зд. 2.).

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