Врачебная ошибка: куда обращаться и как доказать?

От ошибки никто не застрахован. Фото: правительство Амурской области

Недавно в СМИ Амурской области появились две трагические истории о смерти маленьких детей. Шокировал амурчан даже не сам факт смерти, а то, что оба случая произошли в стенах больниц.

Так, летом прошлого года в Тындинской больнице умерла новорождённая девочка, прожившая всего двое суток. Мама малышки утверждает, что ребёнку стало плохо после промывания желудка. Другие подробности случившегося не раскрываются.

А в декабре 2022-го уже в больнице Благовещенска скончалась двухлетняя девочка. Как рассказала мама малышки, трагическая история началась с энтеровируса, подхваченного в детском саду, а закончилась летальным исходом в реанимации.

По факту обоих происшествий завели уголовные дела, которые стоят на контроле Следственного комитета России. Убитые горем родители винят в произошедшем врачей и требуют для медиков справедливого наказания.

Сложные дела

Существует немало случаев, когда родные пациентов или сами пациенты остаются недовольны действиями врачей. Но как доказать, что вина лежит на медицинском работнике? Этот вопрос мы задали благовещенскому юристу Игорю Волобуеву.

- Тема очень емкая. В моей практике были различные случаи в сфере предоставления медицинских услуг. Самое резонансное - заражение детей в АОДКБ гепатитом С. Было 168 пострадавших. Все суды в период 2019-2021 годов мы выиграли, - делится опытом юрист. - Был также случай, когда из-за халатности врачей девушке после родов удалили матку. В этом процессе суд также встал на нашу сторону.

Если человек считает, что действия врачей привели к смерти или другим негативным последствиям, Игорь Анатольевич рекомендует сразу обратиться с соответствующим заявлением в органы Росздравнадзора и страховую компанию. Они проводят проверки, на основании которых можно обращаться в суд. Не лишним будет обращение в полицию, прокуратуру и следственное управление. Каждый орган, исходя из своей компетенции, обязан рассмотреть заявление.

- В судебном порядке все близкие родственники пострадавшего имеют право на компенсацию морального вреда, а также взыскание расходов, связанных со смертью родственника, если они были понесены, - объясняет Игорь Волобуев. - Размер морального вреда устанавливает суд, из практики в случаях со смертельным исходом сумма может варьироваться от одного до нескольких миллионов.

Но дела медицинской направленности крайне сложные, а всё из-за негласной «корпоративной этики» среди врачей, считает эксперт.

Предъявите доказательства

Игорь Анатольевич напоминает, что по статье 55 ГПК РФ доказательствами являются объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.

- Можно предъявлять и переписку в мессенджерах и электронной почте, если это надлежащим образом заверено нотариальным протоколом. Но из-за «корпоративной этики» вам наверняка будут неофициально оказывать противодействие. Даже назначение судебно-медицинских экспертиз не гарантирует объективное исследование, - добавляет юрист. - Врачи между собой часто общаются: учеба, семинары, повышения квалификации, статьи, публикации и другое. Так, по одному иску к пластическому хирургу провели четыре экспертизы в разных городах. И везде врачи-эксперты оказались знакомы с этим хирургом и могли быть предвзяты. Чтобы отозвать экспертов, пришлось использовать фотографии из соцсетей, чтобы доказать факт их знакомства.

Игорь Анатольевич отмечает, что в медицинских делах могут «буксовать» даже опытные юристы, а уж самостоятельно, без профессионального помощника, доказать что-то будет крайне сложно.

- Самостоятельные действия умножайте на ноль, лучше обратиться к грамотному специалисту, - говорит эксперт. - Важно запомнить, что проще раскрывать дела, когда они имеют массовый и резонансный характер, стоят на контроле, что позволяет минимизировать риски подделки документов.

Потерять близкого человека в месте, где ему должны были помочь, или выйти после лечения в ещё более ужасном состоянии, чем было до - страшно. Но в таких ситуациях главное не опускать руки, не бояться стучаться во все инстанции и просить о помощи профессионалов. А ещё важно помнить, что ошибка одного врача не делает всех остальных плохими специалистами, и отказываться от медицинской помощи в случае угрозы для жизни и здоровья ни в коем случае нельзя.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Два вида ответственности

Людмила Ликанина, юрист:

- Врач, по вине которого умер пациент, может нести два вида ответственности - уголовную и гражданско-правовую. Предусмотрен и запрет заниматься медицинской работой, но это исключительно на усмотрение суда и, конечно, не пожизненно. Запрет действует максимум три года.

Как правило, причинение смерти пациенту - следствие небрежности врача. А преступление признаётся совершённым по небрежности, если виновный не подумал о возможных общественно опасных последствиях своих действий или бездействия. Хотя будь он внимательным и предусмотрительным, он должен был и мог предвидеть эти последствия. Степень тяжести причинённого здоровью вреда определена в п. 25 специальных Медицинских критериев. И ухудшение состояния здоровья из-за некачественно оказанной медпомощи вполне рассматривается как причинение вреда здоровью. Но реальный срок в колонии в таких случаях назначают крайне редко - состав преступления не тяжкий.

По гражданско-правовой ответственности следствие признаёт родственников умершего пациента потерпевшими. В этом статусе можно подать в рамках уголовного дела гражданско-правовой иск и взыскать моральный и материальный вред.