«Со сроками - беда»: мэрия Благовещенска ответила на вопросы об опасности игровых комплексов в Горпарке

Площадку в парке пообещали сделать безопасной Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Администрация города Благовещенска опубликовала ответ специалистам Амурского отделения ОНФ, раскритиковавшим игровой комплекс в Городском парке.

Волонтёры обратили внимание на отсутствие ограждений вокруг батутов, а также на нарушенные сроки строительства площадки - её должны были закончить ещё в сентябре.

- Во-первых, прыжковая поверхность данных батутов небольшая - у одного 66 см, у второго 91 см и у третьего - 121 см. Поверхность натяжения маленькая, поэтому не отбросит ребёнка (если, конечно, они на батуте не будут баловаться). Дополнительно в обязательном порядке установим правила пользования площадкой и возрастные рекомендации, - отреагировали на это в мэрии.

В качестве второго довода указали на то, что площадку, где установили батуты, при положительных температурах покроют резиновой крошкой.

- В-третьих, вся территория будущей общедоступной инклюзивной площадки в Городском парке пока ещё строительный объект, поэтому детям там пока делать нечего. Впрочем, как и всем остальным, кроме рабочих, - подытожили в ведомстве.

Также там ответили, что все работы завершат в мае. С претензиями к срокам согласились - это беда. Подрядчика за просрочку ждут штрафные санкции.

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