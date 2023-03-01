Объект начали строить осенью 2022 года. Фото: прокуратура Амурской области

Строящаяся в Благовещенске гостиница обрушилась во вторник, 28 февраля. ЧП произошло на перекрестке улиц Василенко – Воронкова около 20 часов, на место сразу выехали специалисты ГУ МЧС РФ по Амурской области и прокурор Благовещенского района Елена Бажал.

Как выяснила «Комсомольская правда – Благовещенск», по неизвестной причине начали падать межэтажные перекрытия, первыми это заметили два охранника. В момент происшествия они, по предварительным данным, находились в сторожке. На территории в это время не было строителей; никто в результате ЧП не пострадал и не погиб.

На место ЧП сразу выехали спасатели и медики. Фото: ГУ МЧС РФ по Амурской области

Почти полностью разрушенное здание обесточено и огорожено, подрядчик охраняет площадку. Предварительная причина обрушения – нарушение технологии строительства.

Прокуратура начала проверку, к объекту будет пристальное внимание, так как здесь планировалось массовое пребывание людей. Надзорный орган запросил в администрации города необходимую документацию.

Обрушение началось около 20 часов. Фото: ГУ МЧС РФ по Амурской области

– Прокуратура Благовещенского района проверяет законность строительства, исполнение градостроительного законодательства, в том числе выдачу разрешения на строительство, обеспечения безопасности при проведении работ. По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования, – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отметим, строительство гостиницы началось в октябре-ноябре 2022 года. Планировалось два этажа, и возвели их за довольно короткий срок. Однако работы на момент происшествия не закончились – бригады подрядчика должны были провести отделку здания, установить кровлю, а также ряд других операций.

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