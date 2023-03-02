Из-за выхода грунтовых вод в Благовещенске введен режим повышенной готовности

В Благовещенске введен режим повышенной готовности. Фото: администрация Благовещенска.

Столица Амурской области вновь переживает о выходе грунтовых вод. РСЧС ввела режим повышенной готовности, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на администрацию города.

Воды выходят в районе улиц Песчаная, Лилтер 2, около поселка Мясокомбинат, на Садовой, 26, в селе Садовое. На указанных территориях ведут работу специалисты и техники ГСТК: очищают водоотводные каналы для отвода грунта, пропаривают трубы.

– Выполнено грейдирование с обваловкой проезжей части. Выполняется вывоз скопившегося льда. В среду, 1 марта работы провели на улице Садовой, – сообщили в мэрии.

Силы городского звена РСЧС и поисково-спасательные отряды пребывают в повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра Дмитрий Гумиров.

В пресс-службе добавили, что воды выходя и из Бурхановки в районе возде ДОСААФ, отметив, что ситуация под контролем.

Напомним, улицы микрорайонов в Благовещенске затопило в 2020 году. Власти делают все, чтобы не допустить повторения ЧС.

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