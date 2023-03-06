Начальник смены золотодобывающей компании в Приамурье отправится под суд из-за гибели рабочего

ЧП произошло в июне 2022 года на золотодобывающем руднике. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалист одного из крупнейших золотодобывающих предприятий Амурской области пойдет под суд. Из-за его халатного отношения к обеспечению безопасности на производстве летом 2022 года пострадал человек, его пытались спасти в региональной больнице, но безуспешно – мужчина скончался. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Все произошло вечером 30 июня в здании административно-бытового комплекса подразделения АО «Покровский рудник» в селе Тыгда. 34-летний аппаратчик-гидрометаллург приступил к работе на участке автоклавного выщелачивания, однако у него не было средств индивидуальной защиты. В какой-то момент процесс вышел из-под контроля, и сотрудник компании получил сильные термические ожоги.

Срочно на место ЧП прибыла бригада скорой медицинской помощи, врачи констатировали – площадь ожогов составила 80 процентов поверхности тела. Медики увезли пострадавшего в Амурскую областную клиническую больницу, где специалисты боролись за его жизнь несколько дней. Однако чуда не произошло – спустя неделю мужчина умер.

Сразу проверку начали различные органы, в том числе и прокуратура Приамурья. Выяснилось, что именно начальник смены подразделения АО «Покровский рудник» допустил трагедию – он знал, что на рабочем месте нет средств защиты, а также был в курсе, что технологический процесс может проходить неисправно. Однако никаких попыток устранить нарушения он так и не предпринял.

В отношении 47-летнего начальника смены золотодобывающей организации завели уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека. И вот, спустя чуть больше восьми месяцев, завершено расследование, а прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение.

Все документы отправлены в Магдагачинский районный суд. И теперь судьбу нерадивого руководителя решат представители государственного органа. К слову, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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