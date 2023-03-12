В Амурской области подвыпивший студент изрезал двух девушек в общежитии

По словам одной из девушек, нападавший был их другом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Амурской области, в городе Свободном пьяный первокурсник напал с ножом на двух девушек, а после чуть не выпад из окна. Студент набросился на своих подруг после того, как они отказали ему в угощении, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным интернет-источника, 16-летний парень рано утром 12 марта вернулся в общежитие и ворвался с ножом в комнату своих знакомых студенток. Девушки уверяют, что он встал напротив одной из них и спросил про сладости к чаю. Ответ оказался отрицательным, непрошеного гостя попросили покинуть комнату, но предложили булочки. После этого он взбесился и набросился на девушек с ножом.

У одной из студенток диагностировали непроникающее ножевое ранение грудной клетки и множество колото-резаных ран на ногах. Второй «подруге» парень порезал лицо в области скулы. После того, как несовершеннолетний напал на своих соседок по общежитию, он убежал к себе в комнату и порезался ножом. Все трое участников этой жуткой истории живы, им оказали медицинскую помощь.

Одна из девушек рассказала, что не ожидала такого поведения от юноши, ведь они хорошо ладили, к тому же он жил в соседней комнате с ее молодым человеком.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий, корреспондент направил запрос в полицию и ждет подробности.

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