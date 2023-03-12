Еще одна жертва: пожар в Белогорске забрал уже третью жизнь

В пожаре погибло три человека. Фото: ГУ МЧС России по амурской области.

Количество жертв после трагического пожара в Амурской области 11 марта возросло до трех человек. Пострадавший мужчина, которого с места происшествия доставили в больницу, скончался, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Частный дом вспыхнул в Белогорске. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, здание полыхало огнем. Специалисты обнаружили в доме двух женщин, они не подавали признаков жизни. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пожар разгорелся так сильно из-за того, что сообщение о возгорании поступило слишком поздно.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Белогорску и Белогорскому району организовали доследственную проверку. Теперь экспертам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП. Причину гибели женщин, а теперь еще и мужчины установят специалисты судебно-судебно-медицинской экспертизы.

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