«Если бы мы прервали операцию, пациент мог погибнуть»: амурские врачи, как спасали жизнь в горящей клинике

Кадры со страшного пожара в Благовещенске облетели всю Россию. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

О мощном пожаре, который произошёл в благовещенской кардиохирургии, знают уже, наверное, в каждом уголке нашей страны. Кадры с места происшествия разнеслись по сети в считанные минуты. Но поразил не масштаб бедствия, а поступок амурских медиков. Врачи и медсёстры продолжили выполнять сложную операцию на открытом сердце, и спасли пациента, несмотря на творившийся вокруг ад.

Спасти любой ценой

2 апреля, пятница, - операции в клинике, как всегда, расписаны по минутам – график плотный. Одна из самых сложных операций, на открытом сердце, началась в 11 часов, а должна была завершиться около 16-ти. Но в 11:50 за окнами завыли сирены. В операционную вбежала медсестра: горим! Очевидно, что остановить работу невозможно. Грудная клетка была вскрыта, сердце остановлено, а вместо него кровь перекачивал аппарате искусственного кровообращения.

В первые часы пожара число огнеборцев увеличили вдвое. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

- Даже мыслей не было, чтобы кто-то из нас развернулся и вышел из операционной. В какой-то момент к нам постучались с той стороны и сказали, что нужно эвакуироваться. Мы все дружно посмеялись. Как мы уйдём, если пациент уже на искусственном кровообращении? Мы просто не могли оставить человека в такой ситуации, - рассказывает сердечно-сосудистый хирург Александр Филиппов.

Александр Филиппов признается: ощущения опасности не было. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Операция многососудистого шунтирования, по словам врача, имеет не слишком высокий уровень сложности. В клинике их провели уже более 150. В среднем, на эту работу медики выделяют пять часов. Но из-за экстренной ситуации справились за четыре.

- На самом деле, ощущения острой опасности не было. Единственная мысль возникла, что нужно максимально быстро и без последствий закончить операцию. Когда всё закончилось, мы передали пациента анестезиологам, а сами собрали вещи и вышли из клиники. На улице меня ждала моя супруга, чему я был несказанно удивлён и рад. Первым делом, я достал телефон и попытался ответить на сообщения и звонки. Сказал, что всё хорошо, жив, здоров. А дальше сел в машину и поехал вслед за пациентом. Нам нужно было убедиться, что с ним всё хорошо, - вспоминает врач.

Как в американском фильме

Находясь в здании, медики даже не предполагали, что происходит снаружи. В операционной не было ни дыма, ни гари. Но всё оказалось куда серьезнее.

Валентином Филатовым в соцсетях восхищаются его одногруппники и пациенты. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- Волнение пришло, когда я начал пересматривать ролики в интернете. Всё было как в американском фильме. Сразу возникли мысли, как бы всё случилось, если бы выбрали какую-то неверную тактику. Это заслуга, наверное, больше пожарных. Это их подвиг, потому что легко работать, когда всех эвакуировали. А тут оставались люди, которым нужно было сохранить жизни, - говорит анестезиолог-реаниматолог Виктор Никитин.

Пожарные и медики работали как одна команда. Спасатели передавали кислород, подключали электроэнергию, и так проливали горящее здание, чтобы не дать огню приблизиться к месту, где за жизнь человека сражались «ангелы в белых халатах»...

Анестезиолог-реаниматолог Виктор Никитин говорит, что волнение пришло позже. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- Так это и было, - спасатели в белом, и спасатели в черном, - рассказывают очевидцы, сотрудники клиники. – Никогда такого не видели, если честно. Сюжет для героического фильма.

Понятно, что выбора у врачей не было – никто не понял бы, если бы они бросили пациента. И подвигом, скорее, нужно назвать не то, что они остались внутри. А что смогли безукоризненно провести операцию, которая требует сосредоточенной, ювелирной работы, в условиях ЧП.

- Понятно, условия необычные. Мы двери закрыли, загерметизировали влажной простынёй. Но дыма, кстати, не было – спасатели вентиляторами отгоняли его. Связь с коллегами мы поддерживали по телефону. Выключили кислородную станцию, чтобы ничего не взорвалось. Пожарные подогнали автомобиль, чтобы мы смогли подключить электроэнергию, передали болоны с кислородом и удлиннители через окно. До этого аппараты работали на аккумуляторе (резервное питание включилось сразу, - прим. Ред), но батареи не бесконечные. Поэтому мы подключились к локальному электроснабжению и завершили операцию, - рассказывает Виктор Никитин.

Пожарным выразили благодарность за работу. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Трудно представить, что ощущали родственники героической бригады. Родственники обрывали телефоны: кто-то узнал о происшествии из социальных сетей, а кому-то уже успели рассказать знакомые.

- Телефон гудел постоянно. Но мне было некогда. Наше задача была, чтобы всё работало как надо. Для таких операций вообще нужны тепличные условия, но в данном случае пришлось все нюансы решать в экстренном порядке. Но в свободную минутку я успел ответить жене. Сказал, что всё нормально, всё хорошо, жив и здоров. Она успокоилась, зачем лишний раз волновать? – говорит врач.

- Страха не было абсолютно. Переживали за наших хирургов. Они ведь работали на сосудах. Пожарные и МЧС создали нам условия без дыма. Огромное им за это спасибо. А гарь почувствовали потом. Видать свой адреналин помогал, - рассказывает медсестра-анестезист Елена Андреевская.

Словам, что клиника горит, медики не поверили сначала. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Спасаем технику!

Кроме своей работы, медики пытались спасти дорогостоящую технику. Операционная медицинская сестра Надежда Наурушина сначала просто попыталась укрыть аппараты, а когда поняла, что их всё равно зальют водой, вытаскивала их из помещения вместе с пожарными.

Медики спасали и технику. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- Когда Елена Васильевна сказала, что клиника горит, мы не поверили. Она у нас шутница. Стали понимать только тогда, когда увидели пожарные машины. Нашу операционную тушили в последнюю очередь. Я с пожарниками начала вытаскивать всю дорогостоящую технику. Сначала я её накрыла пакетами, потому что думала, что пожар небольшой. А когда вышла второй раз и увидела всю эту красоту, то поняла - надо спасать всю аппаратуру, которую только возможно, - говорит Надежда Фёдоровна.

Первым делом, выйдя из клиники, медсестра выпила стакан воды. А потом взяла телефон и позвонила маме. И только вечером пришло осознание всего произошедшего:

- В медицине я работаю с 2004 года, но с такими экстремальными ситуациями, я ещё не сталкивалась. Бывало, что выключали свет или же аппарат переставал работать. Но это мелочи, - признаётся медработница.

Сестра прооперированного во время пожара амурчанина посвятила медикам стихотворение. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Стучало сердце, дрожали руки

У медиков были свои версии, почему произошло возгорание (предварительная причина - проводка, здание очень старое, огонь занялся по куполам, затем пошел по деревянным перекрытиям). Даже предполагали, что какой-то пациент выбросил окурок. И совсем не думали, что буквально над их головами бушует открытый огонь.

Медсестры жалеют коллег. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- У нас в операционной, слава богу, всё было нормально. Вода не пролилась, дышали мы без респираторов. Но когда вышли, оказались по щиколотку в воде. Тогда и стало понятно, что ужас какой-то. Увидели всех наших коллег, которые бедные мокрые и грязные носили всё оборудование, спасали имущество клиники. Им тоже досталось, - вспоминает операционная медсестра Анжелика Хорсак.

Санитарка считает врачей героями. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Санитарка Хангану Ирина работает в клинике меньше года. С такой экстренной ситуацией, как и другим коллегам, ей пришлось столкнуться впервые. Несмотря на то, что дрожали руки, и выпрыгивало сердце, Ирина со своей задачей справилась.

- В обязанности санитара входит помогать медработникам. Я также помогала закрывать простынями дверь, чтобы не попал дым. Подключала и искала удлинители, пока пожарные их нам не перекинули. Действовали очень оперативно, - вспоминает Ирина Александровна.

Причины пожара устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Санитарка считает, что врачи настоящие герои. А себя к ним не относит. Говорит, что на их месте не справилась бы, ведь такая ситуация происходит не каждый день.

- Врачей, думаю, героями назвать можно. Они в такой ситуации оперировали. У меня впервые так руки дрожали, когда увидели, что творится за окном. Даже промелькнула мысль, что если ситуация будет критической, можно выпрыгнуть в окно, - признаётся медработница.

Счастливое завершение

Позже выяснилось, во время пожара в клинике проходила ещё одна операция. Но её смогли прекратить. Все медики, кроме Станислава Фукса эвакуировались. А анестезиолог решил помочь коллегам в соседней операционной.

Анестезиолог Станислав Фукс пришел с другой операции. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- Станислав Фукс, анестезиолог пришел из другой операционной, когда там закончили операцию. Не эвакуировался. Помощь его была как раз кстати, - говорит о коллеге перфузиолог Георгий Кондратов.

В экстренных условиях медработники проработали около двух часов. После окончания операции пациента перевезли в другую больницу, а врачи отправились за ним.

Врачи проработали во время пожара около двух часов. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

По пробуждению мужчина очень удивился произошедшему. Но, увидев знакомые лица, поблагодарил своих спасителей за жизнь.

Несмотря на свой поступок, медицинские работники героями себя не считают. Они лишь скромно говорят, что делали свою работу и очень рады, что всё закончилось хорошо.

Здание кардиоцентра отремонтируют. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

- Врачи всегда, прежде всего, думают о своих пациентах, потому что когда они соглашаются на какую-то операцию, нам буквально доверяют жизнь. Мы не можем его беспомощного бросить на операционном столе и разбежаться. Мы надеялись на счастливое завершение. Конечно, волнения наступают после. Но хорошо всё то, что хорошо кончается, - говорит Виктор Никитин.

СПРАВКА КП

По последним данным, все пациенты кардиохирургического центра АГМА, экстренно переправленные в Амурскую областную клиническую больницу, продолжают получать все необходимое лечение. У пациента, которого оперировали во время пожара, отметили некоторое улучшение в динамике. В целом, его состояние соответствует послеоперационному периоду.

Крыша в кардиоцентре обвалилась. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

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