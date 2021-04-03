Фото медсестер, участвовавших в операции в горящей больнице Благовещенска, опубликовало правительство Приамурья

Все время, пока продолжалась операция, огонь все больше охватывал крышу больницы. Фото: amurobl.ru

Медики-герои - только так сейчас называют в Амурской области врачей, которые, зная о пожаре в кардиохирургии Благовещенска 2 апреля, остались в полыхающем здании. Они сделали это, чтобы спасти жизнь пациента, которому на момент возгорания проводили операцию.

Пациента, находившегося на операции, нельзя было перевозить. У него была вскрыта грудная клетка, проводилась сложная операция по замене сосудов. Как позднее признался «КП - Благовещенск» заведующий кардиохирургическим отделением Валентин Филатов: «Остановись мы - и пациент погиб бы на операционном столе».

Валентин Филатов находился в тот день в операционной вместе со своими коллегами. Вот полный список и фотографии врачей, медсестёр и санитарок, участвовавших в операции во время пожара в Благовещенске:

Филиппов Александр Сергеевич – сердечно-сосудистый хирург.

Фото: amurobl.ru

Филатов Валентин Викторович – сердечно-сосудистый хирург, и.о. заведующего кардиохирургическим отделением.

Фото: amurobl.ru

Никитин Виктор Николаевич – заведующий анестезиолого-реаниматологическим отделением, анестезиолог – реаниматолог

Фото: amurobl.ru

Кондратов Георгий Филиппович – перфузиолог.

Фото: amurobl.ru

Фукс Станислав Владимирович – анестезиолог.

Фото: amurobl.ru

Хорсак Анжелика Михайловна – медсестра операционная.

Фото: amurobl.ru

Андреевская Елена Васил – медсестра- анестезист.

Фото: amurobl.ru

Хангану Ирина Александровна – санитарка.

Фото: amurobl.ru

Науршина Надежда Федоровна – медицинская сестра операционная, перфузиолог.

Фото: amurobl.ru

Координировали работу главный врач кардиоцентра Александр Коротких и руководитель Амурской государственной медицинской академии Татьяна Заболотских.

Участников операции поручено наградить, благодарность им уже вынес Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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